CSIF Córdoba pide taquillas para todo el personal del Hospital Reina Sofía para garantizar su seguridad

El sindicato CSIF en Córdoba ha alertado de que el más de medio millar de personas que el Hospital Universitario Reina Sofía ha contratado en los últimos meses con el fin de reforzar a la plantilla frente a la pandemia no cuentan con las condiciones de seguridad y de salud adecuadas para desarrollar su labor profesional al no contar con una taquilla propia para poder guardar su ropa y su calzado.

Debido a ello, el Sector de Sanidad de CSIF Córdoba ha informado de que estos trabajadores se ven obligados a cambiarse en almacenes o en cuartos de baño, teniendo, asimismo, que llevarse el uniforme que utilizan durante su jornada laboral a su domicilio particular cuando no disponen de uno para cada día de trabajo. Los vestuarios están actualmente distribuidos en más de 40 puntos repartidos por todo el centro, siendo algunos de ellos habitaciones que no reúnen los requisitos mínimos desde el punto de vista de la salud laboral.

"No es de recibo que un centro sanitario de la categoría del Hospital Reina Sofía carezca de vestuarios suficientes con duchas y taquillas para la totalidad de su personal, lo que supone un gran riesgo de contagio tanto para los profesionales como para los pacientes en la actual situación de pandemia que estamos padeciendo", ha recalcado CSIF Sanidad Córdoba.

Desde esta central sindical se lleva mucho tiempo, incluso antes del inicio de la crisis sanitaria de la covid-19, reclamando a la Dirección-Gerencia del centro sanitario unos vestuarios unificados en una sola ubicación en condiciones con taquillas individuales para todos los trabajadores y que estas cumplan los estándares que exige la normativa vigente desde abril de 1997.

CSIF ha recordado que desde que se decretó el primer estado de alarma en marzo del año pasado 1.095 profesionales sanitarios han enfermado de covid-19 y dos de ellos han fallecido.