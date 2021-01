Coronavirus Córdoba: Más de medio millón de cordobeses se enfrenta ya al cierre de sus municipios

Más de medio millón de cordobeses vive en estos momentos en municipios donde la Junta de Andalucía ha decretado el cierre perimetral. Desde este miércoles a las 00:00, diez localidades cordobesas se han sumado al listado de territorios con movimiento limitado, que el pasado domingo sumaban 21.

Es previsible que la lista continúe creciendo cada miércoles y cada sábado, los días de la semana en los que entran en vigor las decisiones tomadas por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública Alto Impacto de la provincia, que se reúne los lunes y los jueves. La tercera ola del coronavirus ya es una realidad y muestra de ello es el aumento de la incidencia acumulada en los municipios de la provincia.

Tanto es así que ahora mismo el 66% de la población de Córdoba está sometida al cierre del municipio en el que vive. Las 31 localidades donde la Junta de Andalucía ha tomado esta decisión acumulan una población cercana a los 515.500 habitantes, incluida la capital.

Los municipios que desde esta noche están cerrados perimetralmente son la capital, Obejo, Palma del Río, San Sebastián de los Ballesteros, Iznájar, La Rambla, Santaella, Belmez, Espiel y Villanueva de Córdoba.

Se da el caso de que Belmez ya bajó ayer de la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, sin embargo, las decisiones tomadas por el citado comité e incluidas ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tienen una vigencia de 14 días. Ocurre el caso contrario con Santa Eufemila, que en las últimas horas ha incrementado su incidencia por encima de esa ratio de 500. Sin embargo, el cierre perimetral de este municipio de Los Pedroches no se decidirá hasta el próximo comité y, por lo tanto, de aprobarse, no entraría en vigor hasta el próximo sábado 23 de enero.

El resto de territorios de la provincia que están cerrados perimetralmente desde el domingo y así continuarán son Fernán-Núñez, Lucena, Luque, Cañete de las Trres, Hornachuelos, Los Blázquez, Fuente Obejuna, Benamejí, Nueva Carteya, Rute, El Carpio, Añora, Belalcázar, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Valsequillo.

Cierre de la actividad esencial

Por otro lado, los municipios citados desde Benamejí hasta Valsequillo tienen todavía una incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos lo que significa que su actividad económica no esencial no está ahora mismo en funcionamiento. Todos ellos viven esta situación desde el domingo y desde este miércoles se le suma La Rambla. En esta localidad la ratio no llegaba a 500 el pasado viernes, sin embargo, el fin de semana ha supuesto un aumento de la incidencia sin control, lo que ha provocado que, según los últimos datos, su tasa ya se sitúe ya por encima de los 1.134 contagios.

Tasa preocupante

Por otra parte, hay localidades que ya miran de reojo un posible confinamiento perimetral. La razón, su tasa está subiendo durante los últimos días y en todas ellas ya es superior a 400. En esta situación se encuentran Cabra (con una tasa de 452,3), Castro del Río (435,4), Palenciana (473,6) y Villaharta (484,7).En el lado completamente opuesto están Valenzuela, Conquista, Torrecampo y Villaralto. Ninguno de ellos tiene una población mayor de 1.200 habitantes y, además, llevan 14 días limpios. Es decir, durante las últimas dos semanas no han registrado un solo caso de coronavirus.