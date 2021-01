El cierre perimetral arranca en 21 municipios de Córdoba con calles vacías que recuerdan a marzo

Las luces de Navidad, todavía colgadas sobre las calles de muchos municipios de Córdoba, son como la resaca de una fiesta que terminó mal, a la que no se debió ir. Los árboles-cono siguen todavía plantados en mitad de las plazas en recuerdo de aquellos días de felicidad fugaz, de los que dan cuenta los perfiles de Facebook de la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, que retratan alumbrados y cabalgatas.

Porque las redes sociales se han convertido en el mejor chivato de lo que hacemos, documentan nuestros aciertos y se regodean en nuestros errores y miserias. Así que todo lo que ha ocurrido en los últimos 14 días está a golpe de un click, documentado. Esas fotografías hablan de una libertad hurtada al SARS-CoV-2 que ahora hay que pagar. Desde este domingo lo hacen 21 municipios de Córdoba, sobre los que la Junta de Andalucía ha ordenado un cierre perimetral por superar la barrera de los 500 casos por 100.000 habitantes.

A 12 de estos, los que sobrepasan el límite de los 1.000 contagios, les espera una dura travesía en el desierto, pues las normas obligan no solo al cierre perimetral, sino que bares y restaurantes deberán echar la persiana y solo podrá abrir el comercio esencial.

En esta situación se encuentran Benamejí, Rute, El Carpio, Añora, Belalcázar, Dos Torres, Fuente La Lancha, La Granjuela, El Guijo, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Valsequillo. En todos ha amanecido un domingo soleado y frío que ha recordado a los días también fríos y soleados que en marzo del año pasado se vivieron desde las ventanas, con calles vacías y silencios complicados. Más de 133.000 cordobeses están de nuevo pegados al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pendientes de qué se puede hacer y de qué está permitido. Y los controles de la Guardia Civil y las policías locales han regresado a las carreteras.

En Pozoblanco, la localidad de mayor población de Córdoba de cuantas se encuentran en grado II de nivel 4, la cúspide de la pirámide de prohibiciones, tras la cual ya no existe nada, ha habido dudas y desconcierto a partes iguales, como en las otras. Así que, por lo general, se optó por no salir. El bulevar de la avenida de Villanueva de Córdoba, lugar de paseos y terrazas, ha agotado un domingo silencioso, presagio de un lunes en el que la bofetada de la nueva normalidad será más sonora, pues las tiendas que deben abrir no lo harán. Y regresarán los recuerdos de marzo.

Salud ha anunciado que en los próximos días realizará una ronda de cribados poblacionales entre algunos de los municipios que superan la tasa de 1.000: Pozoblanco, Peñarroya-Pueblonuevo, Benamejí, Rute y El Carpio. A la covid-camioneta le quedan aún muchos kilómetros por delante tras las huellas del virus.