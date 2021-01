"Nos ha vuelto a pasar". Así de tajante se ha mostrado el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez (PP), tras conocerse los datos de coronavirus que el municipio ha acumulado este fin de semana. Y es que esta localidad de la Campiña Sur de Córdoba tenía el pasado viernes 15 de enero una tasa de 373 casos por cada 100.000 habitantes y este lunes esa cifra ya superaba los 1.000 contagios.

Sobre el municipio sobrevuela el mes de agosto del año pasado, un periodo en el que los contagios empezaron a dispararse cuando el resto de la provincia estaba relativamente tranquila en este sentido (a la espera de lo que iba a traer la segunda ola).

Jiménez así lo ha reconocido y ha lamentado que en estos momentos, La Rambla experimenta una situación "similar" a la de agosto dada la "relajación" de las medidas. "La situación es preocupante, sin paños calientes", ha afirmado el alcalde rambleño, quien ha advertido a los ciudadanos del municipio de que "nos esperan semanas muy duras".

Por todo ello, Jiménez ha vuelto a hacer el mismo llamamiento que hizo en verano y ha pedido a los vecinos de La Rambla que no salgan de casa si no es imprescindible. A la espera de un posible confinamiento domiciliario, cuya decisión depende únicamente del Gobierno central, la Junta de Andalucía ya ha cerrado perimetralmente el municipio y ha echado el cierre a toda la actividad no esencial.

Este lunes varios municipios de la provincia, incluida la capital, también se han visto abocados al cierre de sus fronteras por tener una tasa superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, sin embargo, La Rambla ha sido la única localidad que ha pasado de no estar en ese límite de peligro extremo a tener una incidencia por encima de los 1.000 contagios.

Solo el fin de semana se ha saldado con 47 nuevos contagios en esta localidad, lo que ha disparado la tasa, que está ahora mismo en 1.000,9, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

El Ayuntamiento también toma medidas

Y mientras la Junta de Andalucía ya ha cerrado perimetralmente el municipio y ha decidido el cierre de toda la actividad no esencial, el Ayuntamiento, por su parte, también ha decidido tomar una serie de medidas encaminadas a paliar esta situación extrema cuanto antes.

Entre esas medidas se encuentra la suspensión de todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento (la más cercana estaba programada para el 11 de febrero) y el cierre de parques y zonas infantiles, que quedarán precintadas.

Además, queda clausurado el Museo de la Cerámica, así como la biblioteca, la sala de estudio, el hogar del pensionista y la Escuela de Música. En cuanto a los espacios deportivos, solo podrán ser usados por parte de equipos federados.

Se mantiene, eso sí, el mercadillo de los jueves porque, como ha asegurado el alcalde, se respetan todas las medidas de seguridad. Además, el Ayuntamiento llevará a cabo labores de desinfección.