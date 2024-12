Los cordobeses prefieren los villancicos tradicionales para el espectáculo de Navidad de la calle Cruz Conde

Córdoba/Los cordobeses lo tienen claro y, ante cualquier otra opción, se han decantado en su mayoría por los villancicos de toda la vida para que suenen en el espectáculo navideño de luz y de sonido de la calle Cruz Conde, que se inaugura de manera oficial este miércoles a las 18:30.

Para conocer las preferencias musicales de los lectores, El Día lanzó una encuesta el pasado 10 de noviembre en la que planteaba qué villancicos sonarían mejor en montaje, que este año es nuevo y se llama Lluvia de estrellas.

Pues bien, el 46% de los encuestados ha mostrado su preferencia por villancicos tradicionales como Los peces el río, A Belén pastores o una pandereta suena, entre otras canciones navideñas.

En segunda posición, por su parte, ha quedado la versión Feliz Navidad de Boney M, con un 15% de respuestas a favor, mientras que en tercer lugar y cuarta posición aparecen El tamborilero, de Raphael, con un 13% de apoyos, y El burrito sabanero en cualquier de sus versiones, con un 12%.

Los villancicos que han tenido menos apoyo han sido Llega la Navidad, de Miliki, con un 10% de votos -esta canción sonó en la primera edición del espectáculo navideño de la calle Cruz Conde- y el clásico entre los clásicos Noche de paz, con un 9% de los votos.

Por el momento, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene en secreto los villancicos que sonarán a partir de este miércoles, aunque en las primeras pruebas de sonido que han llevado a cabo los trabajadores de la empresa Ximenez Group no han faltado ni una versión infantil del tema El burrito sabanero y el más que consolidado y esperado All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey.