Comienzan las pruebas de sonido del espectáculo navideño de la calle Cruz Conde

Córdoba/A poco más de 24 horas de que tenga lugar la inauguración oficial del alumbrado navideño en Córdoba, las pruebas de sonido del nuevo espectáculo de la calle Cruz Conde, titulado Llluvia de estrellas, han comenzado este mediodía. Los operarios de la empresa Ximenez Group han puesto ya las primeras canciones y en pleno Cruz Conde ha sonado la canción Don't Stop Believin, de la banda estadounidense Journey.

De manera evidente no es un villancico, pero sí ha servido para probar la potencia de los altavoces instalados en esta céntrica calle de la capital cordobesa. Unas primeras pruebas de sonido que, además, han llamado la atención a numerosos viandantes que transitaban por Cruz Conde.

Y es que, por el momento, el Ayuntamiento de Córdoba mantiene bajo secreto la playlist de los villancicos que sonarán a partir de este miércoles en el espectáculo y lo único que se ha hecho público es que sonará es el clásico All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, y que, por cierto, ha sonado en estas pruebas. También han sonido otros villancicos, como el clásico Burrito sabanero, aunque apenas unos instantes.

La inauguración oficial del espectáculo tendrá lugar este miércoles a las 18:00. Desde entonces y hasta el próximo 5 de enero de 2025 habrá cinco pases diarios del espectáculo Lluvia de estrellas en la céntrica calle Cruz Conde: 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30. De todos estos pases, tres de ellos contarán con sonido reducido para que las personas con espectro autista puedan disfrutar.

En total serán 46 árboles luminosos entre los que se van a repartir 49.680 puntos de luz led, mientras que por toda la instalación se repartirán 487.000 puntos de luz led. Sin duda, todo un despliegue de luz y sonido.