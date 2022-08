Los barrios de Córdoba apuran sus últimos días de tregua con la falta de aparcamientos: "Pronto esto será otra vez insostenible"

Existe una tregua temporal durante los meses de verano que apacigua la falta de aparcamiento que sufren los vecinos de algunos barrios de Córdoba, aquellos donde hay pocas cocheras y donde el número de aparcamientos es inversamente proporcional a la cantidad de vehículos. Aunque, detrás de este armisticio no firmado ni escrito por nadie, el problema sigue ahí. "No es que se solucione, sino que se encuentra mejor aparcamiento porque la gente se va de vacaciones o se va a las parcelas", puntualiza Mariló Damián, presidenta del Consejo de Distrito Sur, quien vaticina que, sobrepasada la primera quincena de agosto, "en unos días, esto es otra vez insostenible".

Dentro del Distrito Sur de Córdoba, el Campo de la Verdad es uno de los barrios más perjudicados en cuanto al déficit de plazas de estacionamiento. "La mayoría de los edificios son muy antiguos y no hay cocheras subterráneas, pero también hay zonas, como llanos, que se podrían utilizar para poner aparcamientos", propone Damián.

A partir de septiembre, con el regreso de los colegios y el retorno del movimiento natural de la ciudad, la situación se complica y los vecinos se lo piensan antes de mover el coche para ir a cualquier sitio, relata la presidenta del Consejo. Algo que "se agrava" más si cabe durante la Feria, la Semana Santa, la salida de la Cabalgata de los Reyes Magos o el mercado medieval, celebraciones todas ellas que "repercuten directamente en nuestro distrito", afirma Mariló Damián, y convierten el Campo de la Verdad en "el aparcamiento de Córdoba", como ha denunciado en reiteradas ocasiones.

Estas aglomeraciones también provocan frecuentemente destrozos en el acerado por los coches que buscan aparcamientos en los terrizos, como también ha advertido la Asociación de Vecinos del Guadalquivir este año. En este sentido, Damián insiste en que son los propios vecinos quienes luego tienen que convivir con los desperfectos y cargar con la imagen ya dañada del propio barrio.

La asociación vecinal lleva proponiendo desde hace tiempo que se incluye en el mapa de Movilidad como Zona Acire (Áreas de Circulación Restringida) como lo es el Casco-Histórico, aunque no parece que forme parte de los planes del Ayuntamiento. Por su parte, el Consistorio habilitó un parking con videovigilancia exclusivamente para los vecinos del barrio.

En él suele aparcar siempre su coche Alba, una vecina del Campo de la Verdad. Ahora en verano no tiene problema, cuenta, aunque sospecha que no se hacen los controles por parte del Ayuntamiento para comprobar que todos los vehículos pertenecen a vecinos del barrio, ya que solo ha visto la grúa en una ocasión. Por su parte, Mariló Damián defiende que sí se lleva a cabo un control, incluso por parte de los vecinos que son los que denuncian la presencia de coches de fuera.

El verano también se nota en Ciudad Jardín, otro barrio que se encuentra con similar problema. Estos días, por ejemplo, abundan los aparcamientos libres en los dos sentidos de Gran Vía Parque y en el parking que está junto a la plaza de toros, y escasean los gorrillas habituales.

El pasado mes de mayo, se aprobó una moción conjunta a propuesta de Vox en la que todos los grupos acordaron poner en marcha un plan integral de actuación en el barrio, donde se incorpora la realización de un estudio para la optimización de plazas de aparcamiento, así como búsqueda de nuevos emplazamientos como la posible reserva de plazas para residentes en la Gerencia Municipal de Urbanismo, y dar una solución definitiva a los problemas de aparcamiento en la explanada de la Plaza de Toros.

La zona azul gratuita por las tardes

El nuevo contrato de gestión de la zona azul en Córdoba, adjudicado el pasado mes de abril tras dos años de demora a la empresa Estacionamientos y Servicios SAU por 3.553.770 euros para los próximos cuatro años también incorpora por primera vez este verano una ampliación de la gratuidad. Así, las indicaciones del Ayuntamiento incluían la decisión de no cobrar a lo conductores en las tardes de julio y agosto (a partir de las 14:00, y de las 15:00 en aquellas plazas de zona azul administrativa -Vallellano, Escritor Pío Baroja y Tomás de Aquino-).

Esta medida favorece concretamente a 1.406 plazas repartidas por distintos barrios de la ciudad y es visto con buenos ojos, ya que no tenía sentido cobrar ahora que no hay nadie, dice Felipe, quien lleva aprovechando todo el verano para aparcar en la avenida de Vallellano cuando sale del trabajo, ya que "en el resto de calles de este barrio es complicado aparcar si no tienes cochera para todos los coches".