El alcalde destaca los avances de Córdoba en "reparación, justicia y memoria" a las víctimas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha destacado este miércoles que desde el Ayuntamiento "se ha hecho lo que se tenía que hacer y lo que no se ha hecho nunca", porque "ahora es cuando por primera vez en Córdoba se hacen los trabajos para recuperar las fosas comunes y hacer reparación, justicia y memoria a las víctimas de la Guerra Civil", algo que ha calificado como "un paso importante, que hasta ahora no se había hecho".

El regidor ha comentado ante la petición de la asociación memorialista Aremehisa de crear "ya, sin más demora" la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura por "la necesidad de atención que plantean familiares y víctimas de la represión franquista", dado que "la exhumación de las fosas de los grandes cementerios municipales, La Salud y San Rafael, está muy cercana", que "si es necesario" que "haya una oficina para que los familiares puedan ser atendidos, está hecha la encomienda a la empresa de Cementerios (Cecosam) y será dentro de la empresa pública donde se haga".

Según ha expuesto Bellido, "si hay que crear una oficina, se verá con todos los colectivos memorialistas, incluido con Dejadnos Llorar, que es con quien hemos tenido una relación más fructífera en estos meses y con quien más hemos podido avanzar desde un entorno de colaboración". Por tanto, ha remarcado que "si es necesario, no tendremos inconvenientes", a lo que ha apostillado que "este gobierno no es sospechoso de no haber dado los pasos necesarios para cumplir con la Ley de Memoria Democrática y que sea la primera vez en Córdoba donde ya, por fin, se ve que los pasos se han dado".