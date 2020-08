El alcalde descarta convertir el Casco Histórico en una "terraza de verano" y "pervertir" su uso

El Casco Histórico no se convertirá en "una enorme terraza de verano" ni en una "plataforma de artes escénicas". Al menos así lo ha asegurado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, este domingo, que ha rechazado "pervertir el uso" de esta zona patrimonial de la ciudad.

El regidor ha explicado que Hostecor ha hecho una propuesta al Ayuntamiento que "se tiene que estudiar", pero, en todo caso, se trabajará sobre "unos principios". El primero de ellos es que las iniciativas que se tomen se hagan por "consenso entre vecinos, comerciantes y hosteleros".

"No vamos a transformar el Casco Histórico en una plataforma de ocio y eventos al margen de lo que opinen los vecinos", ha señalado Bellido. Según ha indicado, en la actualidad se está trabajando conjuntamente con todos los colectivos.

Bellido ha aclarado que sí se está planteando el "incluir determinadas terrazas en espacios muy concretos" porque "esas familias tienen derecho a seguir ganándose la vida", pero en ningún caso será en todos los establecimientos.

Serán "medidas sobre plano, muy puntuales, muy excepcionales y que no afecten a la marca Córdoba ni a nuestro Plan especial de protección del conjunto histórico". Igualmente, no debe ser "algo que estéticamente a todos nos chirríe", sino soluciones que "serán temporales y que no afectan a la imagen de nuestra ciudad".

Por otro lado, el alcalde ha explicado que "sí hay más posibilidades en el caso de llevar allí actuaciones de pequeño formato", un punto en el que, según ha dicho, "no es tan problemático para los vecinos ni para la ciudad".

La intención de esto es dinamizar el Casco Histórico "para que sea atractivo para los vecinos de la ciudad, de la provincia y de otras ciudades que quieran acercarse".