Vox defiende que el decreto regional para las parcelaciones tendrá poco impacto en Córdoba

"El decreto del Plan Vive Andalucía no va a suponer un avance sustancial" en la regularización de las parcelaciones en Córdoba, "pese a la euforia que se quiere transmitir desde el gobierno de la Junta", ha defendido el presidente de Vox en Córdoba y portavoz de dicho partido en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández. "Se está haciendo mucha demagogia al respecto", ha sentenciado. Hernández ha insistido en que, "de entrada", es una medida transitoria, que tendrá que verse plasmada de una manera definitiva en la nueva ley de ordenación urbanística de Andalucía, "en la que se supone que está trabajando el gobierno de la Junta", ha incidido.

El presidente de Vox en Córdoba ha insistido en que es incierto "eso que se dice" de que se vayan a regularizar "300.000 edificaciones alegales, que hay en Andalucía". Hernández ha añadido que el único "adelanto real" del Plan Vive tiene que ver "con los asentamientos, lo que aquí venimos conociendo como parcelaciones", que se podrán acoger al régimen AFO (Asimilado fuera de Ordenación), "para poder tener acceso fundamentalmente a luz y a agua corriente". "Con todas las reservas, entendemos que esto puede ser un adelanto, pero hay que entrar caso por caso", ha defendido el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía.

"Sabemos que hay muchos asentamientos en los que se han dado muchos pasos para normalizar y regularizar esas parcelaciones, casos en los que se han hecho las cosas de manera correcta y no puede ser que acaben pagando la urbanización de quien no lo ha hecho de esta manera; no podemos entender que esto sea un café para todos o una amnistía encubierta y generalizada", ha añadido.

Hernández ha recordado que en Córdoba hay casos conflictivos como parcelaciones en zonas inundables y en suelo especialmente protegido, "como el de las inmediaciones de Medina Azahara, zonas en las que este tipo de iniciativa no van a tener ningún tipo de alcance, porque no lo permite la legislación vigente".