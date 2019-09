Urbanismo cifra en 8.700 las viviendas irregulares que podrán acceder a los servicios básicos

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha cifrado en unas 8.700 las viviendas irregulares que hay en la capital cordobesa que podrán acceder a los servicios básicos -agua, luz y saneamiento- tras la aprobación del decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares.

Todas estas viviendas ocupan alrededor de 1.802 hectáreas, de las que 326 se encuentran ubicadas en suelo urbano y las 1.426 restantes en suelo no urbanizable. Según los datos aportados por Fuentes, la medida se podrá aplicar a 44 parcelaciones, de las que ocho de ellas están en suelo urbano y 36 en urbanizable.

Dentro del grupo de las primeras se encuentran las parcelaciones de El Sol, Velenzoneja, Santa Clara, Higuerón Bajo, El Cruce, Cuevas de Altazar, Santo Domingo y Encinares de Alcoela.

Algunas de las que se encuentran en suelo urbanizable, por su parte, son La Colina, Torreblanca, Castillo de la Albaida, La Gorgoja, Los Girasoles y parte de Fontanar de Quintos, entre otras. Respecto a esta última Fuentes ha reiterado que sólo se podrá beneficiar una parte de la misma.

La parcelación que se queda fuera de esta normalización es Guadalvalle. El presidente de Urbanismo ha destacado que "no se puede contemplar porque allí no se puede construir". Es más, ha advertido de que "voy a ir a por quien trafique con esos terrenos". "La inundabilidad cierta es intocable, allí no se puede construir", ha insistido.

En esta línea, ha subrayado si las familias afectadas "no tienen otro techo, habrá que buscar alternativas con Vimcorsa o con Asuntos Sociales".

A pesar de ofrecer todas estas cifras, las que no ha podido concretar han sido el resto de viviendas afectadas y que se podrían acoger a este decreto. Al respecto, ha señalado que pueden ser "miles".

Un departamento específico

La entrada en vigor de este decreto, de manera evidente, aumentará la carga de trabajo de la Gerencia de Urbanismo, que no atraviesa uno de sus mejores momentos, por la falta de personal. Así, Fuentes ha anunciado que el departamento que presidente va a crear un departamento "específico".

Eso si, ha reconocido que este futuro departamento se pondrá en marcha "cuando nos lo permitan" la disponibilidad de recursos humanos.

Además, ha puesto de manifiesto que este decreto permitirá "simplificar el proceso" y lo que "antes eran 20 años, ahora serán dos".

Mientras, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, ha considerado que lo que pretende la Junta de Andalucía con este decreto es "humanizar el ordenamiento urbanístico de muchas ciudades" y ha anotado también que "había que normalizar la situación precaria en la que están los asentamientos, en los que faltan saneamientos, depuración y tratamiento de aguas". A su juicio, esta norma "clarifica y rompe la ambigüedad de los decretos anteriores".