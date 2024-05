Educación registró 11 casos de acoso escolar durante el pasado curso en Córdoba

Desde la Consejería se reconoce de la misma manera que "como consecuencia de los medios dispuestos y de la digitalización y simplificación de los procedimientos para activar el protocolo ", los centros han abierto un número mayor de ellos, "lo que consideramos es una buena muestra del esfuerzo por avanzar en la identificación del acoso tanto desde la administración y los servicios de inspección como desde los propios centros". Sin embargo, el aumento de los expedientes abiertos no se ha traducido en una mayor tasa de casos confirmados.

Como conclusión general, Del Pozo aseguraba que "si bien es un tema que nos preocupa y mucho, podemos concluir que la convivencia en general sigue siendo buena en la inmensa mayoría de los centros , como han señalado los equipos de dirección de los mismos". No obstante, sí reconocía una preocupación por el incremento de casos en números absolutos, aunque "tanto el porcentaje de expedientes abiertos por posibles casos de acoso escolar como el número de casos en que se ha constatado acoso son bajos en relación a las dimensiones del sistema".

Durante una reciente intervención en el Parlamento de Andalucía , la consejera de Educación , Patricia del Pozo, reconocía que "los datos de acoso dentro del sistema suponen un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta el total de la población escolar; la activación del protocolo (2.700 en el curso 2022-2023), en muchos casos funciona como medida disuasoria y como garantía de protección y detección de otros posibles problemas; y finalmente, que una mayor sensibilidad e identificación de situaciones de posible riesgo de acoso no se ha traducido en un aumento proporcional de acoso constatado, sino más bien al contrario".

CSIF alerta de "hay muchos casos que se le escapan al sistema"

CSIF ha instado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a "poner todos los medios a su alcance para prevenir el acoso escolar, de manera que las medidas contra el bullying, como los protocolos o los distintos programas que se implementan en relación con este fenómeno, vayan acompañadas de los recursos humanos necesarios para que la prevención de estas situaciones sea real y efectiva". Coincidiendo con la celebración este jueves del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, asegura que "hay muchos casos que se le escapan al sistema, debido a que las medidas que se diseñan y que se ponen en marcha no cuentan con el personal necesario para llevarlas a cabo". Así, reclama "un refuerzo de las plantillas docentes, en general, y de perfiles específicos en particular, como psicólogos o enfermeras escolares en los centros educativos públicos cordobeses para afrontar este fenómeno", que califica como "una prioridad social cuya respuesta debe ser coordinada y multidisciplinar". Pachón hace hincapié en "la importancia de la labor preventiva para minimizar las situaciones que a diario suceden en los centros educativos", un objetivo para el que "es fundamental que se refuercen las actuales plantillas, dado que ello propiciaría una mejor atención y control del grupo clase, así como una enseñanza más individualizada", argumenta. En concreto, reivindica una mayor dotación de profesionales de la Orientación Educativa en los centros educativos cordobeses para prevenir situaciones de acoso escolar, adicciones y conflictividad en las aulas, tanto en los colegios como en los institutos. Pachón lamenta también que "centros de Secundaria con medio millar de alumnos y alumnas cuentan en la mayoría de las ocasiones con un único orientador, por no hablar de los centros de Primaria, a los que dan cobertura los orientadores y orientadoras de los Equipos de Orientación Educativa (EOE), con lo que ni siquiera hay uno por centro, sino que es un único profesional el que atiende a varios colegios"..