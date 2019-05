Gómez Villamandos crea una Comisión de Igualdad en la Conferencia de Rectores

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha sido elegido nuevo presidente de los rectores de CRUE Universidades Españolas para los próximos dos años y, entre las nuevas acciones anunciadas está la creación de una delegada de Igualdad dentro de la institución.

Gomez Villamandos ha sido elegido por 69 votos a favor y uno en blanco entre los 70 rectores de CRUE que han acudido a la votación en el madrileño Palacio de Cibeles y sustituye al rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández.

Tras su elección, ha instado a caminar hacia "la Universidad del futuro" con una nueva ley y ha anunciado la "continuidad" de la gestión de su antecesor en muchos temas como es el que seguirá trabajando para que no afecte a los universitarios el decreto sobre la cotización de prácticas universitarias y ha destacado que el próximo curso no se va a aplicar porque aún no hay desarrollo reglamentario. Sin embargo, la CRUE ha mandado precisamente este jueves una carta al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades preguntando unas cuestiones sobre ese asunto.

Sobre la nueva delegada de Igualdad de CRUE, Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I de Castellón, el nuevo rector ha comentado que su "objetivo general" será elaborar guías o protocolos internos para desarrollar "la igualdad de oportunidades".

Coordinará además la red de Igualdad, la red de Innovatia y las Sectoriales de estudiantes para saber qué hace cada uno en este asunto.

El presidente de la Conferencia de Rectores, además, se ha referido en concreto a la desigualdad de las investigadoras en la Universidad a la hora de la crianza: "España tiene que dar un salto legislativo en este sentido para que nos permita avanzar y ser más competitivos en el plano internacional", ha señalado.

Gómez Villamandos ha asegurado que trabajará para agilizar la burocracia en la "captación de talentos".

Sobre las próximas pruebas de acceso a la Universidad en el mes de junio, el nuevo presidente de los rectores ha abogado por "un sistema en el que fuera mayor la igualdad de oportunidades". También ha comentado que tiene previsto reunirse en los próximos días con "un representante ministerial" para una primera toma de contacto.

Junto al rector de la UCO trabajarán dos vicepresidentes: Francisco Mora, rector de la Politécnica de Valencia, y Julio Luis Martínez, rector de la Pontificia Comillas; y cuatro vocales: Josep Maria Garrell, rector de la Universidad Ramón Llull; Margarita Arboix, rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona; Nakane Balluerka, rectora de la Universidad del País Vasco; y Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III de Madrid.

Por otra parte, CRUE ha entregado la Medalla de Honor 2019 -por su esfuerzo aportado al mundo universitario- a la Xarxa Vives d'Universitats y a la Fundación ONCE en un acto en la Casa de América, al que ha acudido el secretario de Estado de Educación en funciones, Alejandro Tiana.

La Conferencia de Rectores está formada por 76 universidades, 50 públicas y 26 privadas y es el principal interlocutor de los centros universitarios con el Gobierno y desempeña un papel clave en todos los desarrollos normativos que afectan a la educación superior.