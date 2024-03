'Todas las mujeres, todos los derechos': más de 2.500 personas se manifiestan por la igualdad en Córdoba este 8-M

Este año no se ha podido dejar de lado la ruptura del movimiento feminista en Córdoba, pero, dentro de esa división, se mantiene como una de las provincias españolas en las que la manifestación del 8 de marzo sigue siendo una sola. Este año ha nacido la Asamblea Transfeminista y por primera vez se ha encargado de organizar la protesta, que ha partido a las 18:30 desde la glorieta Cruz Roja con la participación de 2.500 personas (cifras de la Policía Nacional) que, diferencias aparte, reivindican una cosa al unísono: la igualdad.

Bajo el lema Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días, con banderas del colectivo LGTBIQ+ y pancartas que rezaban Nos prefieren musas, nos temen artistas, o Los derechos sexuales son derechos humanos, jóvenes, mayores y adultos con niños han teñido de morado las calles del centro de la ciudad desde el Paseo de la Victoria hasta Cruz Conde, donde han caminado en silencio y mientras llovía, hasta llegar a La Corredera para la lectura de un manifiesto. Durante el recorrido estuvieron presentes, también, representantes del PSOE, IU y el PP.

La Asamblea Transfeminista ha celebrado que se pueda mantener una sola manifestación en Córdoba: "Nos hemos convertido en la voz feminista del 8M" aunque admiten que "cada colectivo tiene sus líneas rojas", según han dicho las portavoces Elvira Pérez Yruela y Desirée García. "Apostando desde la sororidad por un feminismo integrador, diverso y plural, que no deje fuera a nadie", la asamblea cree que es "un camino que todas debemos transitar para derribar al patriarcado". Para ellas, el centro "lo ocupan las mujeres e identidades de género disidentes, migrantes, racializadas y precarizadas".

La manifestación reivindica temas que por años se han puesto sobre la mesa y muchos no terminan de resolverse: la brecha salarial, la discriminación, la violencia machista, la pobreza, o la explotación que sufren las mujeres. Las propuestas para acabar con ello también coinciden entre los colectivos: medidas reales y efectivas para la eliminación de la brecha salarial, más recursos para eliminar el acoso y el abuso sexual, para luchar contra la trata, un sistema estatal de cuidados o ampliación de las bajas laborales por nacimiento o adopción.

Pero este 2024, además, han llevado a la manifestación la reivindicación a la autodeterminación de género, también en las infancias, y califican de "absurda" la visión de que la inclusión de las personas trans se trata del "borrado de las mujeres". "Tenemos muy claro que hay diferentes maneras en las que nos atraviesa la feminidad: personas migrantes, racializadas, en situación irregular, sin hogar, cis, trans, no binaries, del colectivo LGTBIQ+, con diversidad funcional, neurodivergentes, con corporalidades no normativas... Estas son las personas más oprimidas por el sistema patriarcal y han de ser la brújula del movimiento feminista", afirman.

El denominado Bloque Abolicionista, que ahora lo integran la Ciudad de la Damas, la Plataforma Andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y el Fórum de Política Feminista de Córdoba y que también ha participado en la marcha, se muestra en contra de esta idea y asegura que "ser mujer no es un sentimiento, es una realidad material". El bloque afirma que "no somos cis, no somos cuerpos menstruantes ni gestantes. Somos mujeres". "Nosotras somos el sujeto político del movimiento feminista; por ser mujeres, hembras de la especie humana", agregan y temen que se pierda el objetivo principal del con el que nació el movimiento.

La discusión va más allá e incluye temas como los vientres de alquiler o el sistema prostitucional. Piden que la pornografía sea abolida, que se apruebe una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (Loasp) y la prohibición efectiva de "la explotación reproductiva de las mujeres", que se da en los vientres de alquiler, que "no es otra cosa que el alquiler de mujeres y la compraventa de sus bebés". El Bloque Abolicionista no llegó hasta el final de la manifestación, donde ha tenido lugar la lectura del manifiesto de la plataforma organizadora por no estar de acuerdo con parte de sus reivindicaciones.

En clave mucho más local, desde la organización de la manifestación se ha pedido el Ayuntamiento de Córdoba la puesta en marcha del Consejo de participación de las personas LGTBIQ+ como órgano de participación ciudadana. Asimismo, dicen condenar "las medidas antiabortistas" del Consistorio cordobés con el Programa municipal de apoyo a la maternidad y la vida "destinando dinero público a frenar el avance de nuestros derechos reproductivos" y han avisado de que "el hostigamiento" a las mujeres que deciden abortar "tendrá respuesta".

En materia de salud han pedido más investigación para enfermedades como la fibromialgia o la endometriosis, en una sanidad que consideran sigue orientada hacia los hombres y han celebrado, eso sí, conquistas como la despenalización del aborto, los derechos conseguidos por las empleadas del hogar, la equiparación de los permisos por maternidad y paternidad e incluso la controversial Ley del solo sí es sí.

La lectura de este manifiesto ha sido el cierre de un día que ha estado repleto de actos institucionales en apoyo a la igualdad de género. En la Subdelegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y en los sindicatos o distintas asociaciones se han llevado a cabo actos en apoyo a la mujer.