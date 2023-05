El Pleno aprueba el topless en las piscinas municipales de Córdoba y la oposición critica la restricción al nudismo

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado adelante, con tres votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra, la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanza Reguladora del Uso de las Instalaciones Deportivas Municipales que ha impulsado el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y que entre sus apartados más llamativos figura la posibilidad de reservar espacios en las piscinas municipales para aquellas personas que quieran hacer topless y la prohibición del nudismo integral.

El pasado 24 de abril se aprobó la normativa en la Junta de Gobierno Local, la primera de este tipo en Córdoba, y ahora se ha llevado al Pleno. El documento tiene por objetivo, tal y como ha explicado el concejal del área, Manuel Torrejimeno, "determinar los derechos de las personas usuarias, el uso adecuado de los equipamientos, facilitar de manera ordenada el uso de estas instalaciones, la forma de acceso, reservas y normas de comportamiento" en estos espacios.

En este sentido, los grupos municipales de Podemos, IU y el PSOE se han mostrado en desacuerdo con la prohibición del nudismo. La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha expresado que "una ordenanza no puede restringir un derecho, y se restringe el derecho a la práctica del nudismo" que "es legal en cualquier espacio público, nos guste o no nos guste" y ha citado a la Constitución y la Carta Magna, así como ha enumerado ciudades en las que normativas parecidas han tenido que ser derogadas.

La desnudez "no puede ser regulada", considera Pedrajas, porque "forma parte de la libertad de expresión de las personas". "Seguimos condenando la desnudez en público amparándonos en el delito de exhibicionismo, que se refiere solo a la obscena, la desnudez no tiene en sí una connotación sexual, no es dañina para salud mental", ha continuado la concejala, que considera la ordenanza "retrógrada".

Para Pedrajas "es absurdo regular algo que no sucede, no hay registros de que alguien se haya desnudado en una piscina en Córdoba". Además, ha pedido que "si las mujeres lo tenemos prohibido -el topless en zonas comunes y de restauración- exigimos que los hombres se cubran el torso para que no tengamos que verles". En concreto, no se podrá hacer topless en las zonas comunes, ni de playa, ni tampoco en las de restauración, aunque el Imdeco tampoco ha especificado dónde se ubicarán los espacios donde sí estará permitido.

Desde IU también han criticado la ordenanza en este mismo sentido, pues consideran que "retrotrae a otra época" y que "no puede restringirse la desnudez con una ordenanza" porque "el cuerpo humano no puede ser nunca dañino", ha expresado el concejal Antonio de la Rosa.

Carmen Campos, del grupo municipal del PSOE, ha negado que se pueda "introducir la prohibición de algo que no estaba prohibido" y ha criticado que el PP "aprovecha la regulación para llevar a cabo su ideología, dando la sensación de que el cuerpo es malo cuando esto no es ningún problema en Córdoba".

El alcalde, José María Bellido, ha recordado a los concejales que se trata de una aprobación inicial, por lo que aún quedan trámites y "no creo que haya problema para modificar" algún artículo de la norma, aunque será ya en el siguiente mandato municipal.