El Ayuntamiento de Córdoba habilitará zonas para hacer topless en las piscinas municipales

El Ayuntamiento de Córdoba habilitará espacios reservados en las piscinas municipales para aquellas personas que quieran hacer topless. Esta es una de las medidas incluidas en la ordenanza de uso de las instalaciones deportivas municipales que se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local y que ha dado a conocer el presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdec), Manuel Torrejimeno.

Estas zonas, por ejemplo, se habilitarán en piscinas como La Fuensanta o la de la calle Marbella. No obstante, Torrejimeno no ha podido precisar dónde se ubicarán estos espacios, si bien, ha dejado claro que no se permitirá hacer topless en las zonas de baño ni zonas comunes. También que ha recordado que el nudismo integral no estará permitido en ninguna instalación acuática de carácter municipal.

En concreto, no se podrá hacer topless en las zonas comunes, ni de playa, ni tampoco en las de restauración. Su instalación, ha anotado, "dependerá de la demanda y los usos". Torrejimeno ha reconocido que "es complicado habilitar una zona y todo se estudiará".

El también portavoz de Ciudadanos en Capitulares ha destacado la importancia de que haya salido adelante esta ordenanza, en la que "se han incorporado demandas del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social" porque presenta una "adecuada ordenación de las instalaciones" y establece "el uso adecuado de los equipamientos, además de los deberes y obligaciones de los usuarios".

La ordenanza, ha continuado, "dota al Imdeco de seguridad jurídica y con ella se pretende facilitar que el mayor número de personas puedan utilizar las instalaciones deportivas municipales y participar en los programas".

Las formas de acceso a estos espacios, su reserva, el uso de las instalaciones o las normas de comportamiento cívico son solo algunos de los aspectos que recoge esta normativa del Imdeco.

Tras la luz verde dada en la Junta de Gobierno Local, será el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el que tenga que aprobar el texto de manera inicial. Tras ello, la ordenanza se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), entrará en trámite de alegaciones y, posteriormente, volverá al Pleno para su aprobación final.