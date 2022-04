La Plataforma Carril Bici de Córdoba pide más aparcamientos y el compromiso para la mejora de las infraestructuras ciclistas

La Plataforma Carril Bici de Córdoba ha presentado una serie de propuestas al borrador aprobado por la Junta de Gobierno Local de la ordenanza municipal de circulación, seguridad vial y movilidad sostenible. El colectivo pide, entre otras cosas, la adecuación de ciertos conceptos, cambiando las prohibiciones por actuaciones preferentes, la implementación de aparca-bicis y un artículo expreso para las infraestructuras ciclistas que vele por su mantenimiento y apueste por su mejora.

Entre los puntos que la plataforma pide incluir se encuentra el hecho de que la circulación por los carriles bici sea de forma preferente y no exclusiva en caso de estar disponibles dado que "no todas las vías ciclistas son susceptibles para el uso de todo tipo de ciclistas, dado que algunas de ellas están previstas para una conducción tranquila que no concuerda con la agilidad que precisan otros usuarios que prefieran, en esos casos, ir por la calzada", además de que "el diseño de ciertos carriles-bici perjudica la circulación ciclista que obligaría a hacer cruces de calzada innecesarios".

El colectivo reclama también que se señalice de igual forma a los ciclo-carriles que a las ciclo-calles, incluyendo a la limitación de velocidad fijada en 30 kilómetros por hora, "la preferencia de los ciclistas y los usuarios de VMP sobre los automóviles"; así como la circulación en doble sentido en vías de sentido único, con "prioridad para los que van en sentido propio", y el paso de semáforos que únicamente marquen un paso para peatones, respetando la prioridad de éstos, en ambos casos siempre que "esté señalizado".

En el caso del estacionamiento, la Plataforma Carril Bici propone la eliminación de la prohibición de aparcar a menos de 100 metros de los espacios dotados para ello, manteniendo la preferencia para ello, pues pudiera desconocerse su existencia por parte del usuario o que el aparca-bicis estuviera completo, pidiendo en todo caso que se pueda estacionar en aceras, andenes o paseos siempre que no impidan el paso de peatones y con un plazo máximo de 24 horas, tal y como recoge ya el borrador de la ordenanza.

Igualmente, el colectivo pide modificar, para una mayor especificación, sobre la prohibición específica de estacionar en los árboles, elementos de mobiliario urbano o zonas de estacionamiento no permitido; y la instalación de aparcamientos para bicicletas en bibliotecas, parques, oficinas administrativas, centros educativos, superficies comerciales, supermercados, cines o intercambiadores de transporte. Además, se pide al Ayuntamiento un compromiso para "impulsar y favorecer el servicio de alquiler de bicicleta pública".

Por último, la plataforma requiere la inclusión de un artículo expreso para las infraestructuras ciclistas, en el que el Consistorio asegure poner a disposición de los usuarios "una red de itinerarios completa, suficiente y segura"; la segregación de la construcción de los carriles bici "de los espacios destinados a viandantes y vehículos motorizados"; la señalización de estas vías "para hacerlos visibles y comprensibles" con una actualización "permanente" del plano de la red ciclista, y "el mantenimiento y mejora de las infraestructuras a fin de evitar su progresivo deterioro".

Con todo, la Plataforma Carril Bici de Córdoba valora que la ordenanza municipal habla de un marco urbano de movilidad sostenible, segura y saludable; de disminuir el tráfico motorizado para mejorar la calidad de vida o de prestar especial atención a las personas con movilidad reducida, al transporte público, la marcha a pie y el uso de la bicicleta, y reconoce cómo las nuevas tendencias de movilidad urbana en Europa y en nuestra ciudad deben ir por la línea de una ciudad de mayor calidad de vida y respeto a los peatones".

Del mismo modo, la asociación destaca la incorporación de sugerencias realizadas anteriormente, tales como la contemplación de espacios urbanos (vías peatonales y parques y jardines), en las que, respetando la preferencia peatonal y cuando no haya aglomeración también se podrá circular en bicicleta, o que las bicicletas con remolque o semirremolque, además de por las vías ciclistas, también podrán circular por vías o carriles cuya velocidad máxima permitida sea igual o inferior a 30 km/hora. También está recogido que en la zona de espera adelantada en semáforos, además de las motos también se han incluido a las bicicletas, la eliminación de la falta de visibilidad previa a los pasos de peatones, y la inclusión de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la futura Mesa de la Movilidad".