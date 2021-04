El Palacio de Viana se convierte en escenario para la promoción de la joyería de Córdoba

El Palacio de Viana ha acogido una sesión fotográfica con diseñadores de moda y de joyería cordobesa. El objetivo es promocionar el trabajo de este sector, ofrecerle reconocimiento y aumentar su cuota de mercado, todo ello con el fin de obtener mayor presencia de la joyería cordobesa en los principales canales digitales.

La iniciativa se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) y la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojes San Eloy, para la puesta en valor de la joyería de Córdoba. Este sector es uno de los más tradicionales de la economía y el patrimonio cordobés y se encuentra en continua reinvención para seguir conjugando su artesanía con los nuevos modelos de mercado.

En este proyecto participan los diseñadores y diseñadoras de joyería Antonio Ramírez - Kuvo Plata, Alejandro Carrero, Almufer, Álvaro Larrosa Furest, Aragón Carmona, FMF 1950, Fidda Joyas, Kukka Designs y Sal Roja - Leo Salinas. Y las firmas de moda Antonio Mancini, Matilde Cano, Rafa Valverde y Sergy & Tapiju.

La presidenta de la Asociación de joyeros, Milagrosa Gómez, ha informado de que el material fotográfico y artístico se divulgará en redes sociales y será puesto a disposición de los medios de comunicación, especialmente los especializados en el sector de la joyería y moda, con el objetivo de poner en valor el patrimonio, la moda y joyería cordobesa.

El fotógrafo encargado de realizar la sesión es el profesional Fede Serra, que cuenta con una gran trayectoria en la industria colaborando con publicaciones de moda y fotografiando a grandes personalidades del país. "Se ha contado con un equipo de producción de mucha calidad, que ha realizado trabajos a nivel nacional e internacional", ha destacado Gómez.

Este tipo de actividad es la primera vez que se realiza, y Milagrosa Gómez ha señalado que se está estudiando otras iniciativas para seguir realizando actuaciones de este estilo ya que originan gran aceptación entre el público, "el poder de convocatoria es positiva, es una forma de promoción ideal", ha asegurado.

Por su parte, Antonio Ramírez, de la joyería Kuvo-Plata ha destacado la iniciativa dado que se promociona los artículos de joyería desde un punto de vista más artístico, además del técnico, junto con el patrimonio que posee Córdoba, en este caso, el Palacio de Viana.

Ramírez ha asegurado que el sector se ha visto resentido a raíz de la situación provocada por el Coronavirus, ya que las ventas y el trabajo a nivel de exportaciones ha decrecido. "El uso de la joya se ha visto reducida a modelos casual, de uso diario, como para ir al trabajo", ha concluido.

Desde Fidda Joyas, la CEO de la marca, Salvi Garrido, ha calificado como positiva esta iniciativa, "ayuda a la promoción en redes que hoy en día es lo que mueve el mundo", además de resaltar el entorno de Córdoba y promocionar la ciudad. Garrido ha mostrado su deseo de poder seguir realizando actividades como está y destaca la labor de la Asociación cordobesa, la cual considera "bastante activa".

Estudio del sector

Esta actividad forma parte del Plan de Formación que pretende paliar los resultados obtenidos en el último estudio realizado por el Imdeec en colaboración con la Asociación de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, donde se destaca que el 90% de las empresas cordobesas del sector de la joyería no tiene un plan de marketing digital, además, los datos aseguran que el 80% de las empresas no tienen asignado un presupuesto para ese plan.

Otros de los resultados obtenidos aseguran que el 44% de las empresas no han realizado cambios en su web en los últimos tres años y el 85% no cuenta con un servicio de posicionamiento. Más de la mitad tiene cuentas de Facebook e Instagram, pero el 56% no interactúa con su público objetivo y el 61% no publica contenido relevante.

De las 41 empresas que participaron en el estudio, el 51% no realiza campañas de promoción, y el 71% no realiza un análisis previo del público objetivo. El 73%, por su parte, no realiza un trabajo previo en el diseño de creatividades.