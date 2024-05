El Córdoba CF, muy pendiente este sábado del Real Murcia - Castellón

El Córdoba CF apura este sábado sus entrenamientos de cara al partido del domingo ante el Recreativo Granada. Aunque las miras de los hombres de Iván Ania están puestas en sacar el triunfo de Los Cármenes, condición sine qua non para seguir pensando que la primera plaza es posible, es innegable que en el club blanquiverde estarán muy pendientes del duelo que este sábado a las 16:00 abre la jornada 35 en el Grupo 2 de Primera Federación entre el Real Murcia y el Castellón.

Y es que en el Enrique Roca se pondrán en juego, además de tres puntos importantísimos para ambos contendientes, un buen puñado de esas pocas opciones que le quedan al CCF de alcanzar el ascenso directo que tiene a ocho puntos de ventaja. Aunque durante buena parte de la temporada los equipos tratan de evitar referirse a los encuentros de sus rivales directos, llegados este momento, es evidente que el Córdoba necesita más que sus victorias para seguir creyendo y un tropiezo del Castellón alimentaría las opciones de los blanquiverdes.

En el club de El Arcángel se albergan esperanzas de que el Real Murcia pueda hacer hincar la rodilla al Castellón. Los pimentoneros atraviesan un gran momento de forma, con cinco victorias y dos empates en sus últimos siete partidos. Los de Pablo Alfaro no pierden desde el 10 de marzo y están a solo dos puntos de poder asaltar la quinta posición para jugar el play off de ascenso y seguir alimentando el objetivo con el que partieron en la presente temporada, que no es otro que regresar al fútbol profesional.

Un hipotético tropiezo del Castellón en Murcia, y el choque de la próxima semana ante el Ibiza de los castellonenses, dibujaría un panorama algo más alentador para el Córdoba CF, siempre que los de Iván Ania cumplan con su parte del trabajo y vayan sacando adelante sus partidos.

Murcia, la última prueba de fuego del Castellón

Claro que el Castellón también llega avalado por sus grandes resultados. Los de Dick Schreuder reaccionaron tras perder en su feudo con el Córdoba CF y -aunque con ciertas dificultades y menos holgura de la que muestran los resultados- han conseguido ganar sus seis últimos partidos para acelerar hacia el ascenso directo. Salir victorioso del partido ante el Real Murcia daría al Castellón ya el impulso definitivo, pero en el Córdoba confían en que el calendario les brinde una nueva oportunidad de acercarse al liderato y, como mínimo, forzar al líder hasta las últimas consecuencias en esa pelea por el primer puesto.

Si los de Iván Ania se encuentran la ocasión de salir el domingo al césped en Los Cármenes con la opción de ponerse a seis o cinco puntos del primer puesto, a buen seguro que resultará un acicate más para buscar la victoria ante el Recreativo Granada. Es por eso que este sábado, 24 horas antes del duelo en tierras granadinas, se puede decir que el CCF juega en Murcia otro partido tan importante como el propio.