El 90% de las empresas de joyería de Córdoba no tiene un plan de marketing digital

El sector de la joyería cordobesa vive de espaldas a las redes sociales y las nuevas tecnologías para incrementar sus ventas. Es una de las principales conclusiones extraídas del diagnóstico elaborado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) en virtud del acuerdo suscrito con la Asociación de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy para conocer el nivel en competencias digitales de estas compañías para la comercialización de sus productos.

El estudio ha contado con la participación de 41 empresas del sector, según ha explicado la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, quien ha recordado que el diagnóstico forma parte del plan de choque de la joyería de Córdoba para reactivar el sector y aumentar el empleo en este campo.

En concreto, el análisis se ha centrado en el estado de las páginas web de estas empresas, sus perfiles en las redes sociales y su plan de marketing digital. El resultado ha arrojado que las compañías del sector de la joyería en Córdoba "no cuentan con estrategias lo suficiente competitivas a a nivel nacional e internacional, ya que el 90% no tiene un plan de marketing digital", ha señalado Torrent.

Pero aún hay más, es que el 80% de las empresas no tiene asignado un presupuesto a ese plan, mientras que el 44% no ha realizado cambios en su web los últimos tres años.

Además, el 85% no cuenta con un servicio de posicionamiento. Más de la mitad tiene cuentas de Facebook e Instagram, pero el 56% no interactúa con su público objetivo y el 61% no publica contenido relevante.

El 2,4% de las empresas invierte 1.000-3.000 euros y 9,75% invierte más de 5.000 euros. Además, el 51% de las compañías participantes no realiza campañas de promoción, y el 71% no realiza un análisis previo del público objetivo. El 73%, por su parte, no realiza un trabajo previo en el diseño de creatividades

Otro de los datos que ha expuesto Torrent y que demuestra que el sector joyero ha de afianzar su posición en internet para aumentar las ventas es que la mitad de las empresas no hacen campañas de promoción. A pesar de que tienen cuentas en redes sociales como Facebook e Instagram "no interactúan ni publican contenidos importantes", ha reseñado.

Plan de formación

Ante estos resultados, la presidenta del Imdeec ha anunciado la puesta en marcha de un plan de formación específico para "cubrir las necesidades detectadas y dar herramientas para optimizar su presencia y ganar cuota de mercado".

El citado plan, que será de carácter gratuito para las empresas que quieran hacerlo, se impartirá del 22 de marzo al 23 de abril.

La presidenta de la Asociación de Joyeros Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Milagrosa Gómez, por su parte, ha incidido en la necesidad de que este sector "sea un motor generador de empleo y desarrollo económico y fije población al territorio". Así, ha reconocido que la joyería también está sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus y, a pesar de que en los últimos años había crecido un 2% "ahora, sus ventas se han hundido". "La pandemia ha endurecido el crecimiento y el sector se ha visto seriamente afectado, aunque en los meses difíciles las grandes marcas han seguido trabajando", ha reconocido.

En su intervención, ha recordado que el sector cuenta con más de 450 empresas, de las que el 93% son micropymes, que han perdido hasta el 70% de su facturación y otras el 90%, mientras que gran parte de sus plantillas están en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Ante los resultados del citado diagnóstico, Gómez ha señalado que se trata de "una muestra suficientemente representativa y nos muestra que hay empresas que tienen sus derechos hechos, pero otras con un gran amplio margen de mejora".

El citado plan cuenta con "un abanico de actuaciones formativas" que se desarrollarán en tres módulos con cuatro sesiones cada una. La construcción de un plan de marketing, estrategias, posicionamiento web, usabilidad, contenido orgánico o gestión de campañas de pago, así como herramientas útiles son algunos de los conceptos que se impartirán para intentar revertir esta situación que atraviesa la joyería de Córdoba en cuanto a su posicionamiento en internet.

Además, según ha indicado Gómez, "se llevará a cabo una selección de 20 empresas para acompañarlas en su proceso de digitalización". Serán las compañías que hayan obtenido una menor puntuación en el citado diagnóstico las que serán seleccionadas para "dotarlas de herramientas y estrategias para su óptimo desarrollo".

Venta presencial

La presidenta de la Asociación de Joyeros ha reconocido que este sector siempre ha hecho sus ventas de manera presencial. "Hay que tener en cuenta que la comercialización iba en otros canales, siempre se ha dicho que la venta de la joya tenía que ser presencial", ha explicado,

Sin embargo, ante los siniestros registrados se empezó a pasar al canal digital para las ventas, "pero eran reacios. El cliente no lo veía bien a través de un catálogo o de formato digital, era prioritario hacerlo presencial y, por eso, ha sido más lento que en otros sectores", ha argumentado.

Gómez, por otra parte, ha reconocido que con la pandemia "hay muchas empresas que han cerrado, pero no las podemos cuantificar, mientras que otras han abierto vía online".

Y es que la crisis sanitaria ha hecho que el sector de la joyería lleve ya un año sin poder asistir a ferias nacionales e internacionales, porque han sido candeladas. Otro de los efectos perjudiciales de la pandemia ha sido el descenso importante en las ventas al extranjero porque el de la joyería es "un producto que se ha sentido muy dañado", ha anotado.