Mercedes de Córdoba: "Siempre es muy bonito volver a casa, aunque me causa unos nervios especiales"

Mercedes de Córdoba regresa a su tierra con motivo de La Noche Blanca del Flamenco, en la que protagonizará uno de los espectáculos. La bailaora, que se ha convertido en una de las figuras más destacadas de su generación, presentará Sin más en el entorno de la Torre de la Calahorra a la 01:00.

-¿Por qué ha elegido este espectáculo para esta noche?

-Bueno, Sin Más es el recital que tengo con la compañía bailando yo sola. Es un recital siempre en continua evolución, siempre está abierto, porque vamos rescatando piezas de todos los proyectos y las adaptamos a él. Es como un recital a la carta, según el sitio, los músicos que vengan, depende del entorno, del festival que sea... así vamos eligiendo los números de todos los proyectos, como Sí, Quiero, Ser, e incluso estamos incluyendo nuevos de Olvidadas.

-Fue uno de los primeros que creó con su compañía, hará unos diez años.

-Sí, es que siempre los bailaores y los creadores tenemos un formato sin argumento, aunque para mí cada baile y cada paso tiene un argumento y cuenta algo, pero siempre tenemos un recital que se pueda adaptar a sitios donde no podemos llevar escenografía o nos piden menos tiempo y no a todos los músicos ni a todo el cuerpo de baile. Entonces Sin Más se ha mantenido en el tiempo.

-¿Qué piezas va a ver el público que se acerque al entorno de la Calahorra?

-Vamos a empezar con una parte libre que enlaza con mi taranto. Después habrá otra pieza especial de Ser, que es más percusiva, y que engancha con unos caracoles, con los mismos caracoles de Ser. También habrá un número musical del grupo que viene conmigo, formado por Jonatan Jiménez, Jesús Corbacho, a la guitarra Juan Campallo, mi pareja artística y personal, y a la percusión Paco Vera. Habrá un número de ellos y terminaremos con mi soleá.

-Hace muchos años que se fue de Córdoba. ¿Qué significa volver a su tierra?

-Cuando juegas en casa es precioso, es muy bonito, pero siempre hay unos nervios especiales. Jugar en casa siempre causa respeto porque tiene magia y todo lo que te remueve por dentro causa muchísimo respeto. Estoy muy agradecida porque mis padres sí se desplazan normalmente a muchos sitios, pero vendrá familia que normalmente no me ve, por ejemplo mi abuela y gente así más mayor. Siempre es especial porque también vienen las que han sido mis maestras, gente del conservatorio, compañeros... Siempre es muy bonito volver a casa, aunque me causa unos nervios especiales.

-No es su primera vez en La Noche Blanca del Flamenco.

-Es la tercera. La primera fue cuando gané el Premio Nacional, que se hacía un espectáculo con los ganadores, fue en 2014. Después, estuve en un patio del Alcázar Viejo, en 2019, el año de Rosalía. Lo recuerdo porque se escuchaba todo el jaleo de la gente que iba para allá.

-¿Como espectadora la ha vivido alguna vez?

-Cuando he estado, he intentado ver algo al acabar mi actuación. El año de Rosalía recuerdo terminar y dar una vuelta, ver un poquito de Esperanza Fernández en el Potro, y me fui con mi querida amiga Rosario La Tremendita que estaba en los jardines del Alcázar. Me lo pasé súper bien y el ambientazo era increíble.

-Es la única mujer en el cartel de La Noche Blanca del Flamenco.

-Sí, está siendo muy comentado. El otro día estuve con Isabel (Albás) y lo hablamos. Muchas veces genera muchísimo morbo, pero en este preciso instante creo que no ha sido muy justo. Una programación cuesta mucho trabajo hacerla y los artistas tenemos mil cosas que hacer, así que algunas veces intentas llevar a varios artistas y por lo que sea, coincide que no se puede. Creo que ha pasado así. Como cabeza de cartel soy la única mujer, pero van muchísimas mujeres en los espectáculos de otros compañeros. El año de Rosalía creo que éramos solamente mujeres. Por supuesto que yo lucho por ello, de hecho mi próximo espectáculo se titula Olvidadas y va sobre las mujeres de la Generación del 27, Las Sin Sombrero. Soy feminista y quiero la igualdad, no quiero ni machacar al hombre ni nada por el estilo, pero por lo que he estado hablando creo que en este caso ha sido una casualidad. Por supuesto, siempre hay que recordar todo lo vivido y seguir luchando porque no es fácil, pero hay veces que las coincidencias se pueden malinterpretar y pienso que es lo que ha pasado. No me gusta mucho entrar en esta polémica porque no lo veo hecho a propósito.

-¿En qué fase se encuentra el espectáculo 'Olvidadas'?

-Está avanzado, pero ahora empezamos una nueva gira, gracias a Dios bastante larga, y ya no volvemos hasta agosto. Hemos estado un mes y medio de encuentro con algunos músicos y con las nuevas integrantes de la compañía y la verdad que estoy súper contenta y súper motivada. Como te he comentado antes, directamente en mi piel, quizás por mi carácter, no he vivido ese machismo o, si lo he vivido, no lo he sufrido porque he puesto pies en pared rápido. Tenía un poco de miedo porque siempre he hecho los proyectos contando cosas muy personales mías, entonces, ponerme en la piel de otras personas con lo que eso conlleva da respeto, aunque llevamos años de proceso de investigación para conocerlas tanto a ellas como a la época a fondo, así que estoy totalmente mimetizada. Hace poco, en el work in progress que hicimos en Jerez, me pasé todo el espectáculo llorando y una periodista me dijo: "Mercedes, parece que lo has vivido". Le respondí que no y me contestó: "Parece que lo llevamos en el ADN, ¿verdad?". Y dije: "Pues sí, algo así será". Creo mucho en la energía y creo que lo llevamos en el ADN y, quieras que no, te solidarizas y te comprometes totalmente con la causa y con esa lucha. Tenía ese miedo de meterme en el papel de otra persona, pero no me está costando nada de trabajo y está siendo muy gratificante.

-Ya se ha anunciado que traerá a Córdoba este espectáculo.

-Sí, si Dios quiere. Es casi lo primero que hago cuando tengo un nuevo proyecto, ofrecérselo a la tierra porque creo que es importante y me hace especial ilusión siempre ir con mis trabajos allí.