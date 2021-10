La cordobesa María Cumplido gana el premio de la Real Sociedad Matemática Española

La joven cordobesa María Cumplido, investigadora posdoctoral en la Universidad de Sevilla, ha ganado el premio Vicent Caselles a jóvenes investigadores de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y la Fundación BBVA, que reconocen cada año la excelencia del trabajo de seis jóvenes investigadores españoles, o que desarrollan su carrera en España, menores de 30 años.

Los premios se crearon en 2015 para reconocer e incentivar el talento de jóvenes investigadores en matemáticas y, a través de ellos, incrementar en el espacio público la visibilidad de este campo. Se conceden anualmente seis premios, cada uno dotado con 2.000 euros, a investigadores menores de 30 años.

Los galardonados en la edición de 2020, que no pudo celebrarse por la pandemia, son: Diego Alonso, investigador postdoctoral en la Universidad de Bonn; Alessandro Audrito, investigador postdoctoral en la Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich (Suiza); Rubén Campoy, profesor ayudante doctor en la Universitat de València; María Cumplido, investigadora posdoctoral en la Universidad de Sevilla; Ujué Etayo, profesora ayudante doctora en la Universidad de Cantabria; y Judit Muñoz, investigadora postdoctoral en el Oden Institute for Computational Engineering and Sciences, Universidad de Texas en Austin (Texas, EEUU).

Cumplido, en su discurso, ha pedido “eliminar los clichés que existen sobre nuestra disciplina: las matemáticas no son algo imposible y solo accesible para unos pocos genios, las matemáticas son para todo el mundo”, ha incidido. Asimismo, ha valorado que "saber hacer matemáticas es excelente para saber pensar de la manera correcta" y ha afirmado que se necesita mayor apoyo para los jóvenes en la materia, por lo que ha agradecido por premios como este.

Asimismo, en la edición de 2021, los jóvenes investigadores premiados son: Jon Asier Bárcena, profesor ayudante doctor de la Universidad del País Vasco; Xavier Fernández-Real, investigador postdoctoral en la École Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza); José Ángel González-Prieto, profesor ayudante doctor de la Universidad Complutense de Madrid; Mercedes Pelegrín, investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Informática LIX de la École Polytechnique (París); Abraham Rueda, investigador postdoctoral en la Universidad de Murcia; y María Paz Tirado, investigadora postdoctoral en la Universidad de Sevilla.

Durante la ceremonia, celebrada en Madrid, el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, ha recalcado que la enseñanza principal de la pandemia es que “la ciencia básica, la ciencia aplicada en empresas y agencias públicas, el liderazgo responsable y la confianza en la ciencia de la población, han contribuido a que estemos recuperando la normalidad. Esta enseñanza debería servirnos para abordar con decisión un reto para el que no es plausible dar con el fix de una vacuna: el cambio climático”.

Por todo ello, el director de la Fundación BBVA ha celebrado que los galardonados representen “una generación bien vertebrada de jóvenes matemáticos, hombres y mujeres, capaces de continuar y ampliar las contribuciones de sus maestros también representados aquí. Una generación a la que la sociedad y sus representantes deben ofrecer un marco institucional adecuado, que haga sostenible sus carreras y con ello su contribución a ampliar las fronteras del conocimiento y el bienestar para todos”.

El presidente de la RSME, Francisco Marcellán, ha destacado por su parte la importancia “de un consistente relevo generacional” en la matemática española, de forma que “los jóvenes investigadores asuman un mayor protagonismo de cara a mejorar la actividad matemática en nuestro país y su proyección internacional”.

Además, Marcellán ha recordado la transversalidad de la formación en matemáticas, que “en los niveles no universitarios debe estimular la pasión por la curiosidad y el contraste de hipótesis y modelos”. Las matemáticas “forman parte de una cultura integral, que debe iniciarse en el sistema escolar sin compartimentos estancos y que se refleja en la vida cotidiana a través de una mejor comprensión de la realidad que nos circunda”, ha señalado Marcellán.

La doble ceremonia, celebrada en la sede madrileña de la Fundación BBVA, ha congregado a una nutrida representación de la comunidad matemática española, y ha contado con la asistencia de la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, el presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jesús Sanz Serna, los rectores de la Universidad Carlos III, Juan Romo, y de la Universidad Nebrija, José Muñiz, y el presidente de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), Jesús López Fidalgo.