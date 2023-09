Luis Planas: "Las nuevas tecnologías son la palanca necesaria para el cambio del sector agroalimentario"

"Córdoba va a ser el espejo de la realidad agraria de España y del sur de Europa", subraya el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al abordar el Agrifish, la reunión informal (RIM) con sus homólogos de la Unión Europea a partir de este domingo en la ciudad. "Córdoba jugará un papel clave en el debate comunitario sobre las nuevas tecnologías y cómo pueden contribuir en la necesaria autonomía estratégica abierta en el sector agroalimentario", explica.

E incide en que "el debate coincide con la reciente presentación de la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre las nuevas técnicas genómicas aplicadas a los procesos de obtención de nuevas variedades vegetales". Este será, sin duda, un debate nuclear del Agrifish: "Las nuevas técnicas de edición genómica, distintas de los organismos modificados genéticamente, permiten lograr, en comparación con los métodos convencionales, nuevas variedades en un periodo más corto de tiempo y con menor coste. Además, una de las principales novedades introducidas en la propuesta de la Comisión es que las nuevas variedades obtenidas por técnicas de edición genética deben tener como finalidad objetivos de sostenibilidad", explica el titular de la cartera de Agricultura.

Y es que, como subraya Planas, "las nuevas tecnologías son la palanca necesaria para el cambio del sector agroalimentario". "El campo está mucho más preparado de lo que podríamos pensar y, en particular, el campo andaluz. Por supuesto que no todo es fácil, pero la agricultura y la ganadería en Andalucía cuenta con multitud de explotaciones que han incorporado los últimos avances tecnológicos como una decisión empresarial más para ser más eficientes, sostenibles y competitivas", expone. Al mismo tiempo, conviven ejemplos de agricultura más tradicional, pero que "está abierta a la incorporación de las nuevas tecnologías, sobre todo, cuando se incorporan los jóvenes, cada vez con más formación no solo de campo, sino también universitaria, nativos digitales que impulsarán la agricultura andaluza y para los que las nuevas tecnologías son un atractivo para su incorporación".

Y, ¿qué tecnologías deben aplicarse sin demora? "Nos encontramos con un abanico muy amplio, con diferentes tipos de aplicación y grados de implantación", responde. La agricultura de precisión "es una de las tecnologías que más rápidamente se está imponiendo". En esta tecnología entra el uso de imágenes por satélites utilizadas por diferentes aplicaciones informáticas para la toma de decisiones con múltiples finalidades, desde el riego, hasta los tratamientos fitosanitarios o la aplicación de fertilizantes. En este capítulo también se encuentra la maquinaria que permite el autoguiado en tractores, el uso de sensores, la fertilización variable o la aplicación localizada de productos fitosanitarios con drones.

Pero más allá de esta "hay mucha tecnología e innovación en la genética aplicada a la producción animal y vegetal, en las nuevas formulaciones de fertilizantes de liberación lenta, en los productos fitosanitarios de perfil toxicológico reducido, en los nuevos materiales para la protección de cultivos o en el envasado, en los procesos postcosecha y de transformación, en la logística, en la mercadotecnia, en el tratamiento masivo de datos, en la inteligencia artificial...", enumera Planas, quien al tiempo que hace de anfitrión debe responder a la inquietudes de la calle como la subida del precio de los alimentos.

Inquietud por el alza del precio de los alimentos

"Son muchos los factores que han conducido al alza de los precios de los alimentos, en particular el incremento de costes derivado de la guerra de Ucrania, y la sequía. Es un fenómeno que afecta al conjunto del mundo. Dentro de la UE, estamos por debajo de la media de incrementos de precios, y notoriamente por debajo de países referencia como Francia y Alemania", expone en conversación con El Día.

Y, ante las reiteradas críticas por el encarecimiento del precio de la cesta de la compra, defiende que "el Gobierno ha actuado reduciendo el IVA de los alimentos y es una medida que sin duda ha tenido efectos muy positivos, como demuestra que los precios se han comportado en España mejor que en los países de nuestro entorno". En suma: "La cadena alimentaria en España funciona adecuadamente, aprovisionando de alimentos y bebidas en cantidad y calidad, pero evidentemente, nuestra pretensión es que puedan bajar, lo que esperamos se produzca progresivamente".

"Esta ley tiene como objetivos fundamentales dar una mayor transparencia a la cadena de valor y procurar un reparto más equilibrado entre todos los eslabones, con la garantía de que no se puede vender por debajo de los costes de producción -recuerda el ministro-. Es un gran avance que se va notando progresivamente y que aun tiene mucho recorrido, porque supone un importante cambio en la cultura de las relaciones comerciales dentro de la cadena alimentaria que, lógicamente requiere un proceso de adaptación".

El pasado 30 de junio, se puso en marcha el último de sus elementos, el registro de contratos en el que deben registrarse previamente todos los que se realicen, de manera que las autoridades de control, cuando inspeccionen una transacción, puedan verificar si está amparada por un contrato, que es obligatorio, sin que se pueda recurrir al fraude de hacerlo a posteriori para que lo vea el inspector.

"La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) publica ya periódicamente la relación de las empresas sancionadas y se coordina con las autoridades competentes de control de todas las comunidades autónomas, para que el efecto inspector se multiplique en el territorio y se promueva activamente el cumplimiento de la Ley. Igualmente, la AICA investiga las denuncias que se presentan y el grado de colaboración de los agentes de la cadena y del sector creo que es muy positivo", explica.

El precio del aceite, de récord

En Andalucía y por ende en Córdoba, preocupa especialmente la subida del precio del aceite de oliva por la falta de stock, de manera que un litro de virgen extra ya supera los diez euros en los lineales de los supermercados. ¿Ha planteado el Ministerio de Agricultura algún tipo de intervención para corregir la escalada de precios? "El Gobierno incluyó al aceite de oliva entre los alimentos que se han beneficiado de la reducción del IVA y estamos en continuo contacto con el sector y con las comunidades autónomas para extremar todas las precauciones relativas al control de la calidad de los aceites que se comercializan", explica el ministro, quien expone que, en todo caso, estarán "muy pendientes del aforo de cosecha y del volumen de enlace para la próxima campaña, que conoceremos este próximo otoño, para valorar la situación".

Y es que la producción de la última cosecha, la 2022/23, ha sido "históricamente baja, apenas la mitad de la campaña anterior", recuerda. Y la perspectiva para la próxima campaña, aún con una cosecha que también será corta, aunque superior a la actual, "tampoco permite prever un incremento de las disponibilidades, debido a la reducción que tendrá el stock de enlace". Por ello, insiste en un "llamamiento a la responsabilidad de todos los actores para contribuir a la contención de los precios".

"En España, el aceite de oliva tiene un protagonismo muy especial, ya que representa el 64% de las grasas vegetales que se consumen, porque los consumidores españoles son conscientes de las importantes cualidades nutricionales y saludables que tiene, aunque el valor en la cesta de la compra apenas representa el 1,9%", explica el ministro. En el conjunto mundial, el consumo de aceite de oliva es inferior al 2% del total de las grasas vegetales.

El reto de la sequía

La sequía es otro de los grandes retos que debe afrontar el Agrifish, pues para el propio Planas es un "problema de primera magnitud". "Son ya dos años consecutivos de sequía, con una incidencia especialmente intensa en las cuencas de Andalucía, Extremadura y en la del Ebro. El Gobierno ha reaccionado ante ellas arbitrando medidas de apoyo al sector para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de esta difícil situación", explica.

Para estas situaciones, defiende que el sector agrario "cuenta con una red de protección que actúa a varios niveles". El primero de ellos lo constituyen las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) que no están vinculadas a la producción, es decir, que el agricultor o el ganadero las recibe todos los años, con independencia de cuál sea su nivel productivo, e incluso aunque en un año no pueda llegar a producir nada. Estos apoyos suponen 4.875 millones de euros anuales.

El segundo nivel de protección lo constituye el sistema de seguros agrarios en España, "uno de los más consolidados del mundo que incluye, entre otras coberturas, el seguro contra sequía". A fecha 31 de julio, los daños peritados e indemnizados sumaban 907 millones de euros. El seguro agrario es "la mejor arma de defensa que tienen los agricultores y ganaderos frente a las adversidades imprevistas y por ello el Gobierno ha incrementado notablemente la línea de subvenciones a la contratación de pólizas". Con el nuevo aumento introducido en el decreto contra la sequía aprobado en mayo, esta línea asciende ya este año a 358 millones de euros, eso significa que en el conjunto de la legislatura esta partida ha aumentado en un 70 %, recuerda Planas.

Y el tercer nivel lo constituyen las "medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno". El real decreto aprobado en mayo contempla 713 millones de euros para los sectores agrícolas y ganaderos. Además, sobre estas ayudas, el Gobierno ha posibilitado que las comunidades autónomas puedan aportar financiación adicional, para atender las necesidades específicas en cada sector o zona, así como medidas de liquidez, a través de los créditos ICO-MAPA-SAECA y medidas fiscales, a través de la reducción del rendimiento neto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el que también se han reducido los módulos aplicables a las zonas afectadas por inclemencias climatológicas, incluida la sequía.

Todas estas medidas habilitadas por el Gobierno desde marzo del año pasado, recuerda Planas, superan un alcance económico de 4.000 millones de euros, un volumen de ayudas "sin precedentes históricos" para afrontar una situación excepcional como consecuencia de la guerra en Ucrania y la sequía.

Pese a este contexto de extrema falta de agua, los productores inciden en la necesidad de aumentar la superficie de regadío: "Desde del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apostamos por el regadío sostenible como uno de los pilares básicos de nuestra agricultura. No se puede entender la agricultura española sin el regadío, que, aunque en superficie cultivada apenas representa la cuarta parte del total, en ella se obtiene el 66% de la producción agrícola total", expone Planas.

Aunque matiza: "Hablamos de un regadío modernizado, eficiente, que consuma menos agua y que aproveche al máximo cada gota, que use fuentes no convencionales como las aguas regeneradas o desaladas, y que incorpore sistemas de ahorro energético. Esa es hoy, la prioridad. Por ello, desde el Ministerio nos hemos embarcado en la apuesta más ambiciosa de nuestra historia reciente en un plan de modernización, con un volumen de inversión pública y privada que supera los 2.100 millones de euros en casi un centenar de actuaciones a ejecutar hasta el año 2027".

Junto a ello, aboga por "completar las obras previstas en los planes de cuenca, y que hoy, continúen siendo viables".