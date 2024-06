Juan Salado: "Queremos vincular el oro de Costa de Marfil con el sector de la joyería en Córdoba"

Conocido por su gestión al frente del Palacio de Congresos de Córdoba, Juan Salado deja a un lado su labor profesional en su entrevista con el Día para tratar su compromiso con la sociedad. Autodefinido como "un autónomo con inquietudes" y también presidente de Proyecto Hombre en la ciudad, a sus 57 años ha sido recientemente nombrado cónsul honorario de Costa de Marfil en la circunscripción de Córdoba, Jaén, Granada y Almería, donde residen unos 400 marfileños. Un cargo, que asume de manera altruista, que se renueva cada cinco años y que afronta con el único fin de "ayudar a los demás" poniendo a Córdoba en el foco internacional.

-¿Qué deberes tiene un cónsul honorario de Costa de Marfil en una ciudad como Córdoba?

-No es solo un cargo, también es una responsabilidad. Lo primero es atender a los marfileños que tengan aquí cualquier circunstancia que el gobierno de su país tenga que atender. Dentro de la circunscripción, soy yo el interlocutor encargado de ayudarles y asesorarles dentro de mis atribuciones. Hay otras atribuciones que las tengo que encomendar al embajador de Costa de Marfil en España, que está en Madrid.

-¿Y cuál es su deber en cuanto a interacción entre los dos países?

-Propiciar las relaciones empresariales, comerciales, profesionales y culturales es una misión que tengo encomendada. Puedo desarrollarlo a través de la Confederación de Empresarios (CECO), de empresarios individuales, del mundo de la cultura o de inversiones para obra pública. También el traer productos de Costa de Marfil, pues hay muchos importantes que España consume y no solo agroalimentarios, también de telefonía, fibra óptica o recursos naturales. La otra base de la misión consular es la cooperación internacional. Facilitar a organizaciones que puedan ayudar en este país emergente de África Occidental para habilitar convenios de cooperación con universidades, ONGs, medicamentos u otro tipo de servicios.

-En el aspecto económico, ¿tiene ya proyectos con las empresas cordobesas?

-En Córdoba importamos 13 millones de euros especialmente en cobre con una empresa muy importante como es Cunext. Costa de Marfil es la primera productora de cacao del mundo y controla el 60% del mercado junto con Guinea. Exporta madera y recursos naturales como el oro. Vincular el oro de Costa de Marfil con el sector de la joyería en Córdoba es una actividad que podemos dinamizar. Podemos vender consultoría allí para que transformen el oro en joyería, para que monten un parque joyero como el nuestro o para establecer relaciones comerciales de importación de oro y piedras preciosas en Córdoba.

-¿Es un proyecto a corto, medio o largo plazo?

-Soy miembro del comité ejecutivo de CECO y ya lo he hablado con el presidente (Antonio Díaz). Vamos a montar una misión institucional desde Costa de Marfil para venir a Córdoba a explicar qué es lo que hay allí, dónde están las oportunidades y hacer un encuentro con empresarios para hacer negocios y con instituciones como la Universidad de Córdoba para tener convenios de colaboración con universidades marfileñas.

-¿Es Costa de Marfil un buen país para invertir?

-Es un país emergente y el PIB de toda la zona occidental de África está producido por Costa de Marfil. Es un país seguro y el FMI, la ONU y el Banco Africano tienen garantizadas con avales soberanos las inversiones de empresarios. Está creciendo de forma interanual entre un 7 y un 10% con una obra pública espectacular, Abiyán es una ciudad europea con la idiosincrasia de África y los empresarios tienen bonificaciones fiscales durante los primeros cinco años para que sea atractivo.

-¿Qué le une con Costa de Marfil?

-Viajé en una misión privada con ocho empresarios para acercar el sector del oro a joyeros de Córdoba. También soy el delegado de la ONG sevillana África Arco Iris, con la que colaboro para que en los últimos años allí se hayan vacunado 720.000 niños.

-¿Su papel también sirve para fortalecer la ayuda humanitaria en Costa de Marfil?

-Esta semana estuvo una organización nacional para formalizar un acuerdo de cooperación y mandar medicamentos. Hay interés de organizaciones internacionales con sede en España respaldadas por 1.500 asociados para ayudar a la comunidad. Será un acuerdo de país, ¿propiciado desde la circunscripción que asumo? Estas cosas se están liderando desde Córdoba.

-Su nombramiento puede ser importante en el desarrollo de Córdoba.

-Me nombraron académico de la Academia de la Diplomacia del Reino de España, institución con 175 años de historia que es el punto de encuentro de 80 embajadores que cada 15 días nos vemos. Esto facilita muchísimo mi internalización y el poner a Córdoba en el mapa diplomático internacional. Se están propiciando cosas importantísimas a nivel internacional en Córdoba y el estar gestionando el Palacio de Congresos ayuda mucho a que se esté hablando de Córdoba a nivel diplomático en todo el mundo.

-A nivel personal, ¿qué le supone ser cónsul honorario?

-El poder ayudar a las personas te hace que el regalo lo recibas tú. He necesitado que alguien me ayude porque me he arruinado dos veces; prefiero estar en el lado de poder ayudar. Estar bien posicionado empresarial y socialmente en la ciudad me facilita mucho ayudar a otras personas. Ser empresario, crear empleo y crear riqueza ya es una labor social, pero puedo ayudar a otras personas mediante otras plataformas y es una responsabilidad.