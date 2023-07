El Imgema oferta 150 plazas para los Huertos Urbanos de Córdoba

El Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema) oferta 150 plazas -12 más que en 2022- para los Huertos Urbanos de Córdoba. Concretamente, 70 plazas para el del parque de la Asomadilla, 48 para los llamados Huertos de Paco y 32 para los del parque de Levante. Desde el Imgema insisten en que este número de plazas se ha diseñado "según la trayectoria seguida en los huertos ecológicos comunitario de la Asomadilla, desde su creación en 2011, y en los de paco, junto a Miralbaida, inaugurada allí la actividad hortelana en 2023".

Otro factor a tener en cuenta ha sido "el consenso vecinal sobre el modelo de participación comunitaria en los huertos, que se viene articulando a través de las convocatorias anuales a un taller de horticultura ecológica comunitaria", así como "la buena valoración" que hacen del proyecto las personas usuarias. Y finalmente, "teniendo en cuenta la situación actual de los trabajos para la puesta en marcha de los huertos de Levante, como culminación de este fase de expansión de la Red de Huertos Urbanos del Imgema, que nos hacen prever que podría iniciarse la actividad hortelana allí en febrero de 2024". Mientras, la actividad en la Asomadilla se iniciará el próximo mes de septiembre, al igual que en los Huertos de Paco, y se desarrollará hasta agosto de 2024.

El objetivo de los talleres es que las personas participantes amplíen y compartan sus conocimientos de horticultura ecológica practicándola en comunidad; posibilitar a los participantes la producción colectiva de hortalizas para su propio consumo; apoyar las actividades educativas realizadas por el Imgema en los huertos, como las vinculadas al programa Córdoba verde por el clima; y fomentar la cooperación, el trabajo comunitario, la inclusión, la equidad de género, la relación intergeneracional, la agricultura ecológica y la biodiversidad agrícola.

Para participar en el taller se deben cumplir tres requisitos: estar empadronado en el municipio de Córdoba, no tener condiciones de salud incompatibles con la realización del trabajo en los huertos comunitarios y rellenar la solicitud de inscripción.

Para la selección de las personas participantes se facilitará la continuidad de los que ya participan y se valorará el orden de entrada de la solicitud y la mayor disponibilidad. En caso de haber más solicitantes que plazas, los no seleccionados integrarán una lista de suplentes ante posibles bajas o ampliación de las plazas, lista de la que el Imgema podrá ir convocando según las necesidades del proyecto. La convocatoria de 2022 con toda la oferta cubierta y una lista de espera de 35 personas.

El Imgema promoverá una organización consensuada del trabajo en el huerto, del reparto de las producciones, de la planificación de los cultivos, del cumplimiento de los acuerdos y la realización de actividades complementarias de formación, y tiene la responsabilidad de resolver.

Además, facilitará, en función de la disponibilidad, los principales recursos para poder cultivar las zonas que se establezcan, sin perjuicio de los propios medios que aporten los hortelanos y hortelanas participantes, siempre que estén expresamente autorizados.

Como estructura básica, los participantes se integran en grupos de unos diez hortelanos y hortelanas que trabajan la zona asignada dos o tres días por semana y dos o tres horas cada día, según se acuerde. Cada grupo es autónomo, pero dentro del proyecto comunitario, los objetivos generales y el cuidado de las zonas y actividades comunes.

La duración aproximada del taller que incluye la condición de hortelano es la del año agrícola, de septiembre a agosto, pudiendo solicitar los participantes la renovación de su participación en las convocatorias que habitualmente publica el Imgema a primeros de julio.

Se perderá la condición de participante por las siguientes causas: incapacidad, solicitud de baja, pérdida de vecindad en Córdoba, no realizar los trabajos designados, vender los productos obtenidos, utilizar productos no ecológicos para el tratamiento de plagas o el abonado, no gestionar los residuos o el riego tal como se haya establecido, por incumplir reiteradamente los acuerdos del grupo o la asamblea o las indicaciones del coordinador, por introducir animales como perros o gatos en el recinto o por perjudicar gravemente la buena convivencia entre los participantes.

Lo más típico que se siembra en los huertos urbanos municipales de Córdoba en verano son los tomates, los pimientos, las berenjenas, los calabacines, los pepinos...y de cara al otoño-invierno, las habas, las coles, las brócolis, las coliflores, las acelgas...