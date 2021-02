Córdoba homenajea a un ejemplo de lucha por la paz, libertad y democracia

La Diputación de Córdoba ha homenajeado a título póstumo a Juan Romero Romero como Hijo Predilecto de la Provincia, máxima distinción contemplada en el Reglamento de Honores y Distinciones de la institución provincial, en un acto público que ha contado con la presencia de familiares del homenajeado y de representantes del Gobierno de España, del Consulado de Francia y del Ayuntamiento de la localidad gala de Ay-Champagne. El acto ha estado presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. En Francia han seguido el acto vía telemática hijos y nietos del ya Hijo Predilecto.

Romero, natural de Torrecampo, era el último español superviviente del campo de concentración nazi de Mauthausen y fue condecorado con la Legión de Honor francesa en 2016. Murió el pasado mes de octubre a los 101 años en Ay-Champagn donde residía.

Juan Romero pasó su infancia en Torrecampo y trabajó como peón en un cortijo, donde le sorprendió la guerra. Se alistó en las filas republicanas y luchó en los frentes de Guadarrama, Brunete, Guadalajara y Teruel. Se fue a Francia y se alistó en la Legión Extranjera, que le llevó a Argelia, donde de nuevo le persiguió el fantasma de la guerra, esta vez la Mundial. Y de nuevo el compromiso y el combate contra el fascismo, esta vez con la bandera gamada que acabó por apresarle y llevarle a otro calvario.

Salvó la vida en prisión gracias a un soldado alsaciano que convenció a los captores nazis que no había sido él quien había dibujado una hoz y un martillo en los baños, pese a que su pasado de republicano español le convertía en el principal sospechoso. Pero no le libró del campo de Mauthansen, donde fue destinado al servicio de acogida de los nuevos arrestados. Es el caso de una niña cuya mirada inocente no se borró nunca de su memoria. "Me sonrió, la pobre, no sabía dónde iba. Yo tenía ganas de abrazarla, de besarla, pero sabía que si lo hacía, yo iba con ella a la cámara de gas. Eran criminales". "Ese recuerdo me ha perseguido toda la vida", aseguraba, con los ojos llorosos el homenajeado en el documental La niña que sonríe cada noche a Juan Romero, del periodista Carlos Hernández, que se ha proyectado durante el recoinocimiento.

Romero sobrevivió a la masacre y tras la liberación del campo de concentración se instaló en Francia. Como muchos otros compatriotas, encontró una vida en la Champaña, donde conoció a su esposa y donde trabajó para una de las grandes casas del conocido espumoso.

"Este es un acto que nos honra a todos los que pasaron por este calvario [el de la lucha contra el fascismo y el franquismo] y que honra a nuestro país", ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno. Calvo ha destacado que ha sido la provincia de Córdoba la que "ha tenido el inmenso honor de tener al último superviviente hasta hace muy pocas fechas del exilio y del antifascismo español en el campo de Mauthausen, hemos tenido en ese sentido un honroso señalamiento como provincia de Córdoba para hoy poderle decir al resto de nuestro país que don Juan Romero, desde el posicionamiento ético de lo que significó su vida, no está muerto, está radicalmente vivo; era el mejor entre nosotros, sin duda de ningún tipo, y teníamos la obligación de decirlo públicamente", ha defendido Calvo.

"Juan Romero tiene que estar vivo porque necesitamos saber qué hizo él y todos los demás para saber qué tenemos que hacer cada día cada uno de nosotros", ha incidido. "Por las ideas no se puede matar, pero por las ideas hay gente extraordinariamente valiente y grande que son capaces de morir, eso fue justo lo que hizo Juan Romero y tantos miles de españoles que supieron defender la democracia, por eso es este acto tan importante", ha añadido.

La vicepresidenta ha insistido que Juan Romero es el ejemplo a seguir "y él tiene que ser también el ejemplo que nunca se vuelva a producir, nadie debe salir de Córdoba ni de ninguna otra parte del mundo, como le ocurrió a él con 17 años, para empuñar las armas y defender la convivencia pacífica". La del reconocimiento a Juan Romero "era una honrosa obligación que Córdoba tenía", ha puntualizado.

"Ya don Juan Romero Romero es Hijo Predilecto de toda la provincia de Córdoba", ha sentenciado el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien ha defendido que "hoy es un día importantísimo para toda la provincia, para toda Andalucía, para España y para la Humanidad por los valores que don Juan atesora y que son los avales de toda una vida". El mandatario provincial ha destacado que se trata de valores que tienen que ver con la libertad, con la democracia "y con la lucha por conseguir esa libertad y esa democracia hasta el punto de casi perder la vida, perder su cuna, perder su patria, perder su bandera...pero lo que nunca perdió fue su integridad, esos ideales y ese compromiso con los valores de paz, libertad y democracia", ha sentenciado.

Ruiz ha puntualizado que la reparación y el reconocimiento de las víctimas "de la barbarie franquista que España padeció durante décadas" seguirá incompleta mientras exista una sola víctima que no sea recordada y dignificada. El presidente de la Diputación ha insistido en que se ha avanzado mucho en este sentido gracias al compromiso "de personas, de asociaciones, de organizaciones de los familiares de las víctimas que nunca han renunciado a lo que legítimamente y en conciencia les corresponde".

La cónsul general de Francia en Madrid, Marie-Christine Lang, ha sido la encargada de recoger la medalla de Juan Romero como Hijo Predilecto de la Provincia de Córdoba en nombre de la familia del homenajeado. Lang ha recordado que hace más de 80 años cerca de medio millón de republicanos españoles tuvieron que exiliarse a Francia, "entre ellos se encontraba Juan Romero". La consul ha destacado que esos hombres y mujeres nunca dejaron de luchar por la libertad de ambos países.

"Ahora que desaparecen los últimos testigos directos de nuestra historia compartida es común esa voluntad de mantener vivos sus recuerdos, en el que se inscribe el nombramiento de Juan Romero como Hijo Predilecto de la Provincia de Córdoba", ha sentenciado. "La memoria de esta página de la historia que compartimos constituye una parte importante del espacio común que une nuestros dos países", ha destacado, para añadir que Francia y España tienen el deber y la voluntad de no olvidar a todos estos hombres y mujeres a los que obligaron a tomar el camino del exilio y que una vez acabada la Guerra Civil participaron en el combate para lograr una Francia libre.

"A personas como Juan Romero le debemos lo que somos hoy, las libertades y los derechos de los que disfrutamos. Con este homenaje avanzamos en la reparación de una deuda que se nos reclama desde hace demasiado tiempo", ha insistido el diputado de Memoria Democrática, Ramón Hernández. "El reconocimiento a Juan Romero trata de sacar a otros miles de españoles de la prenumbra en la que los sumió la historia, héroes y víctimas como nuestro vecino de Torrecampo que sufrieron los horrores del fascismo y la intransigencia extrema convertida en ideología", ha añadido Hernández.