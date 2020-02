Familiares de afectados por 'klebsiella' exigen más medidas de control en el Reina Sofía de Córdoba

Los familiares de pacientes afectados por la klebsiella en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han reaccionado a la información publicada por el Día acerca de las pacientes falllecidos con esta bacteria entre los años 2012 y 2019 -que suman un total de 56 en ese tiempo- y que proceden de los archivos de la Consejería de Salud.

La lucha de estas personas, aunados en la Asociación de Afectados por la Bacteria Klebsiella, comenzó en 2014, cuando se registró uno de los mayores brotes de esta bacteria en el Hospital. La reivindicación continúa, tal y como ha señalado a este periódico el presidente de este colectivo, Juan Carlos Jiménez, así como la hija de una mujer que falleció tras contraer el germen en una operación de corazón.

Ambos coinciden al señalar que habrán conseguido su objetivo cuando se incluyan más medios de control y aislamiento para evitar los contagios. Jiménez ha apuntado, en este sentido, que desde la asociación consideran que no se han dado brotes, sino que la bacteria sigue estando presente en el complejo sanitario cordobés. Es más, según el presidente de la asociación, "en cualquier planta del Reina Sofía la mitad de las habitaciones están aisladas".

Lo cierto es que los expertos han indicado ya en varias ocasiones la dificultad de eliminar la klebsiella y otras bacterias nosocomiales, presentes en todos los hospitales. El director general de Salud Pública de la Junta de Andalucía, José María de Torres, ya dijo a este periódico que para hacer desaparecer la bacteria por completo habría que echar abajo todo el Hospital.

Una cordobesa cuya madre falleció en 2014 en el Hospital con este germen ha sido aún más dura al denunciar el oscurantismo que, en su opinión, han sufrido a lo largo de estos años cuando han solicitado los historiales clínicos de sus allegados. Según ha asegurado, ella misma tuvo que pedir el informe hasta en tres ocasiones porque siempre se lo daban incompleto.

"No asumían la cantidad de fallecidos"

Desde la asociación también han apuntado que la cifra de 56 fallecidos que aparece en los datos de Salud distan mucho de la realidad. Según los cálculos de este colectivo, el dato de personas que murieron en el Reina Sofía teniendo la bacteria podría superar las 200, aunque la documentación oficial facilitada en los distintos procesos judiciales señalan que son 56 los pacientes fallecidos con klebsiella en los últimos ocho años en el Hospital cordobés.

"No asumían la cantidad de fallecidos", ha insistido una de las afectadas, que ha dejado clara la calidad del equipo médico que atendió a su madre, pero sí denunció que desde dentro "no se le dio la importancia" que tenía.

Ese oscurantismo que trasladan los afectados también tenía que ver con la manera de comunicar los datos de los infectados. Según la misma fuente, siempre se referían a la klebsiella como "el bicho". "Mi madre falleció con seis bacterias y no lo reconocieron en su momento", ha recordado esta integrante de la asociación, que ha asegurado que su madre "estaba recuperándose" y que de no haberse contagiado habría corrido mejor suerte.

Los familiares de afectados entienden también que los protocolos de control no se llevaban a cabo de la manera efectiva. Ya en su momento denunciaron que los propios sanitarios no se cambiaban la bata o los guantes, o que no cumplían con esa norma que empezó a aplicarse una vez se registró el brote de 2012. También entendían que la falta de personal podía llevar a una saturación y a un nivel de trabajo que pudiera justificar la falta de tiempo para atender de la mejor manera todos los casos y aplicar bien los protocolos.

Juzgados

En la actualidad existen varias causas abiertas de denuncias de estos familiares al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que se depuren responsabilidades. En su momento acudieron a la vía penal, sin embargo, todos los asuntos que entraron a través de esta vía fueron desestimadas. Es más, esas demandas se dirigieron directamente contra el gerente del Reina Sofía por aquel entonces.

Ahora, las causas están encauzadas por la vía contencioso-administrativa, aunque los familiares ya han apuntado que el objetivo no es conseguir dinero porque eso "no me va a devolver a mi madre", sino intentar que el Hospital establezca protocolos mucho más efectivos a la hora de controlar la bacteria y que se eviten todos los casos posibles.