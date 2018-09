Europa Ciudadana cree que no hay "base jurídica alguna"

El presidente del foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano, consideró ayer que el informe que ha determinado que la Mezquita-Catedral "nunca" fue de la Iglesia es un "ataque" a la libertad religiosa, uno de los principios "fundacionales" de la Unión Europea (UE). Profesor de Derecho Constitucional y Comunitario, José Carlos Cano, manifestó que el documento elaborado por una comisión de expertos "ofrece argumentos sin base jurídica alguna".

Por ese motivo señaló que la polémica en torno a las inmatriculaciones que se ha generado en los últimos años "carece de base legal" y, por tanto, "es artificial y basada en cuestiones ideológicas y no jurídicas".

En torno a la inmatriculación del monumento, el presidente de Foro Europa Ciudadana, coordinador del libro La libertad religiosa en la UE: El caso de la Mezquita Catedral de Córdoba, explicó que sobre esta figura jurídica se están vertiendo "numerosas falsedades" desde diferentes partidos políticos.

A su juicio, "la inscripción en el Registro de la Propiedad, mediante la inmatriculación, no tiene carácter constitutivo sino declarativo, es decir, otorga publicidad sobre la propiedad, pero no otorga la propiedad". Según Cano, "no es cierto que la Iglesia se apropiara de la Mezquita Catedral a través de la inmatriculación", sino que "lo único que realizó el Cabildo Catedral es dar publicidad a través del registro a un bien que ya poseía. Igualmente recordó que "toda la jurisprudencia y numerosos documentos históricos avalan la propiedad eclesial del templo desde hace más de ocho siglos".