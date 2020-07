El Distrito Sur de Córdoba denuncia el abandono de los servicios de limpieza

La vicepresidenta en funciones del Consejo de Distrito Sur, Mariló Damián, ha acudido a la calle Segunda de Miraflores para denunciar el estado en el que se encuentra la zona, en la que ha asegurado que los servicios de limpieza "pasan cada 15 días". Según ha detallado, "hasta ayer, los rastrojos estaban de punta a punta de la calle y no se podía pasar". Además, a pesar de que se han realizado trabajos de desbrozado, lo retirado se queda amontonado durante cierto tiempo sin recoger.

Damián ha asegurado que el Consejo de Distrito está "dispuesto a reivindicar todos los espacios e infraestructuras" que necesita, por lo que ha recordado que precisamente en esa calle se pueden observar diversas "casas derruidas que están para tirar desde hace tiempo", ya que así se recoge en el Pan General de Ordenación Urbanística (PGOU), pero no se procede a ello. Además, ha señalado que en el lugar no hay papeleras y que ya se han realizado "muchos escritos a Sadeco" que no han obtenido respuesta.

Por otra parte, ha reiterado una de las quejas que desde el órgano de representación vecinal llevan realizando durante mucho tiempo, como es la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento de Córdoba. Así, ha manifestado que, respecto a la presentación de los nuevos usos de la antigua Normal de Magisterio, "aún no se han puesto en contacto para la visita ni nada", al igual que no han escuchado las reclamaciones que han lanzado desde el Consejo de Distrito sobre dichos usos.

La vicepresidenta en funciones del Consejo de Distrito Sur ha apuntado que una de las características prometidas para el edificio era la inclusión de un centro TIC, ante lo que el Ayuntamiento ha optado por instalar el Centro de Proceso de Datos (CPD). En este sentido, ha valorado que el Consistorio no considera seriamente las propuestas y necesidades emitidas por los representantes vecinales y que "nos está tomando por el pito de un sereno".

El Consejo de Distrito mantuvo una reunión con el delgado de Urbanismo, Salvador Fuentes, y el delegado de Infraestructuras, David Dorado, aunque Damián ha mantenido que "solo hablaron ellos y no estábamos de acuerdo". Por ello, ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento "que se reúnan y consensuemos", ya que "el Distrito Sur también existe".

Otra de las reclamaciones principales de los vecinos es aclarar la situación del Pabellón de la Juventud, recientemente demolido para la construcción de unas nuevas instalaciones. En este sentido, Damián ha indicado que detectan "una descoordinación total" entre Salvador Fuentes y el delegado de Deportes, Manuel Torrejimeno. "Cada uno dice cosas distintas y no dan ni calendarios ni presupuestos", a pesar de que han pedido plan de uso a varias empresas privadas y su correspondiente presupuesto.

Finalmente, ha hecho hincapié en que se vive una situación similar con la concesión del campo de San Eulogio, que en un principio sería un nuevo estadio, "pero le han dado un lavado de cara para hacer un campo en el que jueguen los niños", sin ser lo acordado con el Consejo de Distrito.

Por ello, ha insistido en que los representantes vecinales darán "todas las ruedas de prensa que sean necesarias" para denunciar la situación que viven y que necesita de una respuesta por parte del Consistorio. Damián ha señalado que deben dejar de ser "la otra parte del sur".