El Distrito Sur denuncia falta de comunicación con el Ayuntamiento de Córdoba ante la reapertura de la Normal

Los representantes vecinales del Distrito Sur han denunciado la falta de comunicación del Ayuntamiento de Córdoba ante el inicio de la nueva actividad en el edificio de la antigua Normal de Magisterio. El alcalde, José María Bellido, anunció que ya se están trasladando los trabajadores del área de Transformación Digital a su nueva sede y que el lunes comenzarán al completo con su actividad.

Ante esto, la presidenta en funciones del Consejo de Distrito Sur, Mariló Damián, ha señalado que les sorprende "que no se nos haya comunicado nada al respecto, ni siquiera que iban a anunciar la apertura". Según ha manifestado, esta falta de diálogo "es la tónica general, no nos escuchan y no cuentan con nosotros".

Damián ha reclamado que los representantes vecinales deberían haber sido invitados a conocer el estado de las instalaciones y las funciones de esta nueva sede municipal. En este sentido, ha recordado que "se debe cumplir el plan de usos que se firmó y se validó por la dirección general de los fondos Feder". De lo contrario, el Consistorio debería devolver 1.200 millones de euros.

El conflicto se encuentra en la ausencia del centro TIC, que formaba parte del citado plan de uso, y el traslado del Centro de Proceso de Datos (CPD) a la Normal. Hasta cuatro plantas del edificio estarán ocupadas por informáticos y personal del equipo de administración electrónica, mientras que lo más parecido al centro TIC, el Digital Innovation Hub (DIH), ocupará la séptima planta.

Con esta distribución, el espacio dedicado a la atención ciudadana estará en el sótano, lo que Damián ha valorado como "poca ayuda para fomentar la participación ciudadana y para tener un espacio cultural". Además, ha criticado que la biblioteca no haya sido lo primero en estar en funcionamiento, ya que "mucha gente del distrito y de fuera de él son estudiantes y necesitan este espacio".

Ante esto, la representante vecinal ha afirmado que "el alcalde no sabe que existe el Consejo de Distrito Sur" porque a esta incidencia se suman otras situaciones "que demuestran que el Distrito Sur está abandonado de todo". Entre estas se encuentra el abandono del terreno en el que se encontraba el Pabellón de la Juventud y diversas incidencias con el campo de San Eulogio.

Damián ha recordado que antes del anuncio sobre la Normal ya habían solicitado una Junta Municipal extraordinaria para que se celebrase antes de agosto, ya que en septiembre se retoman los procesos de elección de los órganos de representación ciudadana.

Así, ha apuntado que espera que haya comunicación con el Ayuntamiento "aunque lo normal es que no comparezcan y no den explicaciones o excusas". En este sentido, Damián ha resaltado que la última reunión con un representante del Consistorio fue el pasado 15 de enero, en concreto con Salvador Fuentes, mientras que "David Dorado es el eterno desaparecido, no ha asistido a cuatro convocatorias y no ha habido explicación".