Coronavirus en Córdoba: Las claves del cuarto día de aislamiento

La cuarta jornada de aislamiento por la pandemia del coronavirus ha dejado en Córdoba calles casi vacías, más vida en los balcones, menos psicosis en los supermercados y un alto incremento del número de contagiados.

Los afectados por el covid-19 han aumentado hasta alcanzar los 68, lo que supone 27 nuevos casos respecto al día anterior, cuando eran 41. Esto además sitúa a Córdoba como la cuarta provincia andaluza en positivos tras Málaga (278), Sevilla (100) y Granada (95).

De los 68 afectados, 50 se encuentran en seguimiento activo en sus respectivos domicilios, mientras que 13 están ingresadas y hay cinco en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según el último parte, que incluía datos hasta las 09:00.

La fuerte subida que se ha producido en Andalucía ha provocado a su vez que la Consejería de Salud anuncie la contratación de más personal, para garantizar la asistencia tanto a los contagiados como al resto de población. En concreto, la Junta asegura que 95 profesionales se incorporarán a los centros sanitarios de Córdoba y que podrían ser más en las próximas semanas.

Debido al covid-19, la actividad del Hospital Reina Sofía, el centro de referencia de la provincia, se ha visto mermada para prevenir los contagios de pacientes y personal. Por ello, ha habilitado una línea de teléfono (957 010 000) con el objetivo de resolver dudas generales de la ciudadanía relacionadas con su cita médica, prueba diagnóstica o intervención programada.

El centro hospitalario ha contratado a más telefonistas y, además, ha creado un grupo de profesionales, tanto en activo como jubilados, que conectados desde casa en la mayoría de los casos, hace las gestiones pertinentes "para tranquilizar a la ciudadanía y arreglar su situación".

Y es que las primeras consultas y pruebas diagnósticas que se mantienen en estos momentos son las de primer diagnóstico o estudio de patologías potencialmente graves u oncológicas, así como el seguimiento de los embarazos. También siguen en pie las citas y la atención de los pacientes que requieran tratamiento con soporte hospitalario (por ejemplo, del hospital de día de oncología). Por su parte, se aplazan o suspenden las citas presenciales de consulta programada de revisión que no sea oncológica, sustituyéndolas en la medida de posible por consultas no presenciales (vía telefónica o telemática).

En cuanto a la cirugía, se mantiene la actividad urgente, preferente y oncológica, así como las intervenciones necesarias para resolver problemas potencialmente graves de los pacientes, los partos y las cesáreas y disminuirá la programación de cirugía mayor ambulatoria y cirugía menor ambulatoria.

En toda esta vorágine causada por el coronavirus, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado a los servicios de salud de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que dicten las instrucciones pertinentes para que las profesionales sanitarias embarazadas o en periodo de lactancia dejen de trabajar y pasen a una situación de aislamiento en sus respectivos hogares, evitando así riesgos para su salud y la de sus hijos. Además, recuerda que este supuesto está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Mientras tanto, las calles de Córdoba se vacían, aunque no todo lo que deberían. De hecho, la Policía Local ha vuelto a actuar en el cierre de comercios que no están autorizados para realizar su actividad durante el estado de alarma, en concreto dos este martes y once el pasado lunes, a la vez que ha puesto 16 denuncias por incumplir el decreto del Gobierno central.

Los balcones comienzan a animarse y los ciudadanos hacen en ellos más vida de la habitual -los que tengan la suerte de tener uno de tamaño digno-. Almuerzos al aire libre, cuidar de las plantas o salir a hablar con los vecinos son algunas de las actividades favoritas de los cordobeses, a lo que hay que añadir el aplauso de las 20:00 para agradecer su labor a los profesionales sanitarios.

La Consejería de Educación también ha pedido a los centros educativos que envíen a las delegaciones territoriales material sanitario, dada la crisis del coronavirus, para asegurar el suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. En concreto, ha demandado que envíen un listado con el material del que dispongan "a la mayor brevedad posible" a la Delegación de Educación de Córdoba.