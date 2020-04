Coronavirus en Córdoba: Valsequillo se bunkeriza para ser un fortín ante el covid-19

En pleno estado de alarma generado por la crisis del coronavirus, los pequeños municipios intentan proteger a sus vecinos lo máximo posible para evitar contagios. Contener la propagación del virus es una tarea global y, para conseguirlo, todas las acciones cuentan. En la localidad de Valsequillo, donde de momento no se ha encontrado rastro del covid-19, han decidido luchar con sus propios medios para evitar que haga acto de presencia entre su población. Y para mantenerse como un fortín han decidido realizar un exhaustivo control sobre la mayoría de vehículos que acceden al centro urbano mediante su esterilización.

El alcalde de este municipio, Francisco Rebollo, indica que no pueden limitar el acceso como hacen en otros municipios al no tener la ayuda de la Policía y la Guardia Civil, pero aún así quieren "evitar que surjan casos, ya que aquí no hay, y así por lo menos mantenernos seguros".

Así, él mismo se encarga, junto con dos técnicos del Ayuntamiento, de limpiar con agua y lejía el exterior de los automóviles que entran en Valsequillo. Se trata de una medida que protege a los cerca de 360 vecinos que viven en la localidad, donde se mantienen las actividades de primera necesidad, según marcó el decreto dictado por el Gobierno de España.

Esta medida la llevan a cabo de lunes a sábado, desde las 09:00 hasta el mediodía. Los principales afectados son "los representantes y los repartidores que tienen que entrar al pueblo todos los días para hacer su trabajo", además de quienes ocasionalmente abandonan la localidad para realizar la compra en municipios cercanos, que son atendidos cuando regresan al municipio. De esta manera, las intervenciones consiguen, además, que "los comercios que lo necesitan estén abastecidos", minimizando los riesgos para trabajadores y vecinos.

Al día transitan alrededor de 25 vehículos por el municipio, según han podido comprobar durante el tiempo que llevan realizando esta intervención, "y todo el mundo está de acuerdo con que lo hagamos, les parece bien, así que de momento no ha habido ningún problema", ya que "comprenden que esto lo hacemos por seguridad para nosotros, y a ellos también les ayuda".

De hecho, la seguridad es la mayor premisa en estas actuaciones, por lo que los encargados de realizarlas lo hacen equipados "con monos, mascarillas y guantes, todo lo que hace falta", para evitar exponerse a posibles contagios.

A estas intervenciones se suman, además, los trabajo de desinfección y limpieza que se realizan en las calles de Valsequillo desde la declaración del estado de alarma. Con todo ello, el Consistorio está haciendo todo lo que está en su mano para "conseguir que esto no afecte a nadie y no tengamos sustos".