Así será el rompedor observatorio astronómico de Adamuz: una piel metálica que reflejará las estrellas y el paisaje

La localidad cordobesa de Adamuz está a punto de dar un salto cualitativo en su oferta de turismo científico y de naturaleza. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena Cordobesa ha puesto en marcha el ambicioso proyecto denominado Mímesis, consistente en la construcción e implantación de un observatorio astronómico de primer nivel para el turismo astronómico en el corazón de los Montes Comunales, uno de los parajes naturales más sobresalientes de la comarca. Las obras acaban de salir a licitación con un presupuesto de 207.254,17 euros y están llamadas a ser un antes y un después en el municipio.

La característica más llamativa del futuro observatorio es su propia concepción estética y funcional. Y es que la propuesta busca la integración total del volumen con el paisaje que lo rodea, típicamente mediterráneo. Para lograr este efecto, el edificio contará con una piel fabricada en chapas de acero inoxidable pulido con acabado en brillo. Este material permitirá que el observatorio actúe como un espejo, reflejando las variaciones lumínicas del amanecer, el atardecer y la vegetación circundante y minimizando así su impacto visual en un entorno de alto valor paisajístico, según consta en la memoria del proyecto, consultada por El Día de Córdoba.

Así será el observatorio astronómico de Adamuz. / Estudio Santzo

La estructura principal se basa en una sencilla pero robusta armazón metálica, que se posará de manera respetuosa sobre el terreno natural. El emplazamiento elegido, en el polígono 28 de los Montes Comunales, ha sido seleccionado estratégicamente por los técnicos por su baja contaminación lumínica; de hecho, está clasificado como Reserva y Destino Turístico Starlight. El proyecto está firmado por el estudio Santzo, bajo la dirección de los arquitectos Francisco Sánchez Salazar y Miguel Ángel Antonio García, y cuenta con financiación de fondos de la Unión Europea (NextGenerationEU) a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una 'promenade' en el interior

El corazón del proyecto es su capacidad operativa, relata la memoria. El observatorio dispondrá de un telescopio localizado en una posición fija, orientado preferentemente hacia el sur para optimizar las observaciones astronómicas. La protección de este delicado instrumental se ha resuelto mediante una caja de custodia con un sistema hidráulico que permite la apertura del recinto para dejar el telescopio a cielo abierto cuando sea necesario.

Pero el proyecto Mímesis no se limita a la observación estelar. En su interior, los arquitectos han proyectado una plataforma de observación del paisaje elevada, a la que se accederá mediante una rampa que genera un recorrido o promenade para el visitante. Esta plataforma ha sido diseñada para no interferir con la visión del telescopio, permitiendo que el complejo sea útil también durante el día como un mirador excepcional de la geografía de los montes circundantes.

Complejo turístico de los Montes Comunales

El nuevo observatorio no nace de forma aislada, sino que completará un ecosistema de servicios turísticos ya existentes en la zona. El ámbito del proyecto ya cuenta con infraestructuras como aparcamientos de ciclismo, zonas de descanso, merenderos y un mirador astronómico en superficie de construcción reciente. Además, la cercanía de un complejo de alojamientos rurales de gran capacidad, que gestiona el propio Ayuntamiento adamuceño, facilitará el alojamiento de los turistas de estrellas que acudan a las sesiones de observación.

Desde el punto de vista burocrático, la iniciativa ya cuenta con todos los estudios de seguridad y salud, así como con informes geotécnicos realizados por la empresa Labson, que garantizan la estabilidad de la solera sobre la que se asentará la estructura. Respecto al plazo de ejecución, se estima en sólo tres meses a partir de la adjudicación de las obras. Durante este periodo, se prevé la participación de un equipo máximo de siete operarios.

Enmarcado en el programa Cielos de Sierra Morena, este proyecto representa una "apuesta decidida" por la diversificación económica de Adamuz, subraya la memoria del pliego de condiciones. Además, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, la intervención se ha diseñado bajo estrictas directrices de sostenibilidad y cumplimiento del Convenio Europeo del Paisaje.

El interés del ser humano por la astronomía

La memoria de la iniciativa, redactada por el estudio Santzo, recuerda que se tiene constancia del interés de la humanidad en la observación del cielo y sus movimientos desde tiempos anteriores al nacimiento de Cristo. De hecho, casi todas las civilizaciones han tenido interés en la astronomía para la comprensión de los ciclos terrestres y su influencia en la agricultura o el conocimiento. Así que los antiguos observatorios no siempre fueron instalaciones destinadas a la astronomía en exclusiva, sino que muchas veces eran también estructuras religiosas, plataformas o edificios alineados con eventos astronómicos significativos.

"Su importancia era tan significativa y crucial para las sociedades que en la mayoría de casos estaban protegidos, siendo mayoritariamente lugares sagrados", explican los expertos.

Por un lado, se implementaba la protección por ubicación, y eran lugares naturalmente seguros y remotos como colinas, e incluso zonas desérticas. Por otro lado, se utilizaba la protección arquitectónica en el diseño y construcción de sus instalaciones. Aunque no todos eran fortalezas, muchos tenían elementos que los protegían de daños físicos o intrusos. Es algo que el futuro observatorio astronómico quiere replicar aplicando una pátina propia del siglo XXI.