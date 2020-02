Battle Gamers, un bar en el que disfrutar de los videojuegos

Aquellos que vivieron su juventud en los 90 recuerdan las tardes y noches pegados a una pantalla pasando niveles de juegos de ordenador o de consolas como la Sega Mega Drive o la Play Station original. Títulos de las sagas de Super Mario, Zelda, Resident Evil, Tekken, Fifa, Half-Life, Street Fighter o Final Fantasy aseguraban horas de entretenimiento a los mandos “las maquinitas” y permitían otras tantas de charlas con amigos que se hubiesen hecho con alguna copia de los mismos juegos.

La industria del videojuego no paró de expandirse y de ganar adeptos en todas las plataformas, con nuevas consolas icónicas como la Play Station 2 y con sagas como Call of Duty o Grand Theft Auto, en consolas, o World of Warcraft en los ordenadores.

Hoy, los videojuegos han traspasado cualquier frontera que pudiese existir y se juegan en los teléfonos móviles, como es el caso de PlayerUnknown’s Battlegrounds –más conocido como PUBG–, y los jugadores han desarrollado un nivel de profesionalidad para ser los mejores estrategas de juegos, como el League of Legends (LoL) y Dota2, o los simuladores de fútbol y otros deportes. Tanto es así, que este fenómeno ha llevado a la creación de una nueva categoría deportiva para los denominados esports, competiciones de estos videojuegos a nivel mundial.

Como ocurre con otros pasatiempos como los juegos de mesa o las escape rooms, Córdoba no se queda atrás en este fenómeno y cuenta con torneos de esports incluso a nivel provincial. Desde la Casa de la Juventud se organizan jornadas que tienen a los videojuegos como protagonistas y en las que se compite para ver quien es el mejor, pero el plato fuerte lo ha ofrecido la Diputación de Córdoba con el I Torneo Provincial de League of Legends.

El certamen tuvo en el marco de la programación de Eutopía y tuvo encuentros en Belmez, Espejo, Montilla, Montoro, Palma del Río, Priego, Pozoblanco y la capital, donde se disputó la final.

De igual forma, los gamers cordobeses cuentan desde junio de 2019 con un lugar de encuentro para disfrutar de estas competiciones o jugar por libre cualquier tarde. Se trata del bar Battle Gamers, en Ciudad Jardín, un lugar en el que se puede jugar a viedojuegos con un pago por horas, además de algunos juegos de mesa, máquinas arcade y futbolín. Como extra, se pueden consumir bebidas y comida en el mismo establecimiento.

El responsable de Battle Gamers, Rafael Villanueva, explica que “tenemos 20 ordenadores que funcionan con usuario y contraseña en el que se puede acumular el tiempo de juego para usarlo como prefieran”. Además, aclara que “cada fin de semana se hace un torneo de un juego diferente”, entre los que se encuentra el citado LoL además de otros como Call of Duty o Fifa 20.

Al lugar acuden a jugar equipos con experiencia, como Nice One o Córdoba Patrimonio de la Humanidad, e incluso aspira a convertirse “en una parada dentro del Circuito Tormenta de Riot” para ofrecer un torneo que de puntuaciones oficiales en LoL.

Villanueva considera que “los esports van para arriba y son el futuro”, en especial porque se vive “una mezcla de generaciones, hay jugadores que tienen 40 años y siguen disfrutando de los videojuegos”. Por lo tanto, está por ver si en Córdoba siguen creciendo con iniciativas como esta y otros torneos que puedan surgir.