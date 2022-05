La ayuda del Ayuntamiento de Córdoba a las hermandades no solo financiará la organización y celebración de la Semana Santa

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un nuevo convenio marco entre el Consistorio y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad por el que las ayudas que pueden justificar las distintas corporaciones van más allá de los gastos en la organización y celebración de la Semana Santa. Así, este nuevo convenio, presupuestado en 313.000 euros de subvención nominativa, financiará también la organización y realización de otros eventos de carácter religioso y social que organicen las cofradías y hermandades a lo largo de todo el año.

Así lo ha destacado el teniente de alcalde de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, quien ha presentado los puntos aprobados en Junta de Gobierno Local junto al teniente de alcalde de Gestión, Antonio Álvarez. A estos 313.000 euros hay que sumar otros 80.000 euros que se incluyen para financiar obras sociales de las distintas corporaciones. Este nuevo convenio marco supone un incremento de 13.000 euros con respecto al anterior.

"Este convenio marco de colaboración es para el mantenimiento, el realce y la celebración de la Semana Santa de nuestra ciudad, teniendo en cuenta esa dimensión no solo religiosa, sino sobre todo también social, cultural, festiva y turística de gran interés y que conlleva la aportación en forma de subvención nominativa que está en los presupuestos municipales", ha indicado Torrico.

Torrico ha detallado que en el convenio viene "la obligación" de colaborar para la organización y realización de eventos "en especial la Semana Santa; y de otras actividades tendentes al conocimiento, difusión, mejora y enriquecimiento del patrimonio cultural cofrade de la ciudad de Córdoba en su más amplio sentido y con ello el fin de promocionar la ciudad de Córdoba a nivel nacional e internacional".

En el texto del convenio se detalla igualmente que "las actividades de difusión y promoción del movimiento cofrade, de conservación y restauración de su patrimonio, el mantenimiento y difusión de oficios artesanales vinculados al ajuar de las cofradías, así como el funcionamiento organizativo, logístico y administrativo de la entidad que aglutina a todas y cada una de las hermandades son igualmente otros aspectos que requieren del apoyo y el respaldo del Ayuntamiento de Córdoba".

El acuerdo también incluye la cesión del Gran Teatro, para el concierto de cuaresma y el pregón de la Semana Santa; la del Teatro Góngora, para la celebración del pregón de Gloria; de espacio e infraestructuras para la instalación del belén municipal; y la de la Plaza de Capuchinos para la exaltación de la saeta, instalando la infraestructura necesaria para el escenario.

La pandemia cambió el modelo de convenio dado que al no celebrarse la Semana Santa durante dos años, el las hermandades no tenían gastos qué justificar y el Ayuntamiento se abrió a poder subvencionar los gastos habituales de funcionamiento de las cofradías en su día a día, y no sólo en las procesiones. Entonces, entraron en este capítulo la seguridad, la formación y la lucha contra el covid, entre otros conceptos. Tras ese primer cambio de modelo, a finales del pasado mes de noviembre, el Consistorio abonó 300.000 euros al colectivo cofrade.

El legado de Antonio Jaén Morente

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la aceptación de la donación del legado del abogado, historiador, profesor, político y diplomático cordobés Antonio Jaén Morente, "nacido en Córdoba en 1879 y que murió en San José de Costa Rica en 1964", ha detallado Torrico, quien ha añadido que fue gobernador de Córdoba en 1931 y que ocupó distintos cargos durante su visa política como el de diputado por Izquierda Republicana.

Este legado consiste en "un interesante epistolario, con correspondencia personal y la cursada conimportantes figuras del panorama intelectual y político de la primera mitad siglo XX; documentos personales relacionados con su profesión como académico y político; diversos documentos de la época de la Guerra Civil en España; manuscritos, artículos y conferencias y fotografías de su vida en España, Filipinas y Latinoamérica", según detalla la responsable del Archivo Municipal, Ana Verdú, en la memoria relativa a la donación.

La propuesta de donación del legado de Aantonio Jaén Morente al Archivo Municipal la han realizado sus nietas, propietarias y herederas del mismo: Magdalena Jaén Morente y Gorrell, Cristina Jaén Morente von Zeppelin y Angie McKay. "Agradecemos desde el Ayuntamiento a sus herederas que hayan realizado esa donación al Archivo Municipal para su investigación y al que ese legado se incorpora desde este momento", ha incidido Torrico.