El Ayuntamiento de Córdoba propone volver a bajar los impuestos municipales en 2023

El Ayuntamiento de Córdoba trabaja en una nueva modificación de las ordenanzas fiscales para volver a bajar los impuestos municipales en 2023. Se trata de un anteproyecto que el cogobierno municipal de PP y Cs debe presentar ahora al grupo municipal que ha sido su aliado en estos temas, Vox, para contar con su voto y aprobarlos. Si sale adelante, se tratará de la cuarta bajada de impuestos en la capital cordobesa en este mandato, ahora con una situación mundial "muy preocupante" y un otoño "de mucha incertidumbre" económica. Así lo ha informado este miércoles el concejal de Hacienda, Salvador Fuentes.

Según ha explicado Fuentes, la nueva modificación volverá a afectar al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica, Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, incluido turismos y las plusvalía mortis causa (impuesto de herencias), que ya había sido bonificada en un 95% el año pasado.

En lo que respecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de Rústica, la bajada estipulada es del 1%. Fuentes ha recordado que la idea es "intentar llegar a situar a Córdoba en la media nacional, no podíamos tener unas tasas impositivas por encima de la media de ciudades también agrícolas como Jaén o Sevilla, era de justicia social". Si sale adelante esta nueva bajada, el mandato de PP y Cs conseguirá llegar al 15,5% de rebaja desde el año 2020.

También bajará en 2023 un 1% el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, lo que afectará también a los turismos. Así, según ha explicado Fuentes, la rebaja acumulada alcanza el 8% en cuatro años, con la clara intención del Consistorio de "acomodar la cuantía del impuesto a la tasa media que se está pagando en España" y como un "guiño a todos los vehículos, para aliviar el futuro inmediato, con el coste de los suministros y carburantes".

La tercera rebaja tiene que ver con la plusvalía mortis causa (impuesto de herencias), que ya había sido bonificada en un 95% el año pasado y, ahora, se va a rebajar un 1%. El avance en este apartado es del 8,5% en cuatro años, un impuesto que, desde el cogobierno municipal entienden que "tiene que desaparecer y diluirse" en el caso de Córdoba, un Ayuntamiento que puede hacerle frente.

Ahora bien, Salvador Fuentes ha aclarado que el avance debe ser "soportable económicamente" para el Ayuntamiento, sin que se afecten de ninguna manera los servicios públicos. Según las cuentas de Hacienda, esta rebaja supone que el Ayuntamiento deje de ingresar entorno a 700.000 euros en general, aunque dependerá de la evolución económica e impositiva, según explica.

"Esta es nuestra propuesta, con mucho sentido común y mucha prudencia contable porque los servicios públicos se tienen que seguir prestando y de calidad", ha indicado Fuentes, que defiende que "se puede gestionar mejor y no gastar más" y que "llegaremos a donde podamos llegar". Así, ha informado de que las tasas este año "no se van a tocar" y ha defendido que "hay impuestos sagrados que sustentan los pilares de esta casa" que también hay que proteger.

Sevilla y Málaga se han unido formalmente para comenzar a trabajar en la reclamación conjunta a la Junta de Andalucía para la implantación de una tasa turística en esas ciudades, una reclamación que también ha hecho Granada. En este sentido, desde Córdoba "no lo hemos valorado y, en principio, no lo vamos a poner" porque "no vamos a poner más cargas a la gente, que ya hace bastante con mantener un negocio", ha aseverado Fuentes, aunque no descarta estudiar la propuesta de estas ciudades, líderes de turismo en Andalucía.

Ejecución presupuestaria

El edil de Hacienda ha aprovechado para defender la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento este año tras las críticas del portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, que ha dicho que a fecha de 31 de julio de 2022, la ejecución de presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba de 2022 "está a solo el 30,59%, la cifra más baja de la historia de la democracia" en Capitulares. Ante ello, Fuentes ha defendido que el presupuesto del cogobierno de PP y Cs ha supuesto "más capacidad a la hora de captar recursos" y que se ha ejecutado "100 millones más que Alba Doblas", quien fuera delegada de Hacienda en el antiguo mandato de PSOE e IU.

"Somos mejores gestores que ellos", ha asegurado Salvador Fuentes, que ha informado de que a día de hoy, se ha ejecutado un 49% del presupuesto de este año "con más recursos y 11 puntos más en comparación al mejor año del PSOE". Sin embargo, Fuentes ha incidido en el "problema estructural de gestión" del Ayuntamiento, que "tenemos que mejorar y en eso lleva razón".