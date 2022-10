Arrancan las obras en la calle Acera de San Julián de Córdoba

La obra de mejora y rehabilitación de la zona verde en la calle Acera de San Julián de Córdoba ha arrancado finalmente este 3 de octubre y, si se cumplen los plazos, deberían finalizar en el mes de marzo del año que viene. Así lo ha informado el teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Antonio Álvarez, tras la Junta de Gobierno Local.

La zona verde de la calle Acera de San Julián tiene un presupuesto de 651.573 euros, de los que 166.358 euros los aporta el Ayuntamiento y el resto la Diputación de Córdoba. Las obras tendrán una duración de seis meses y consistirán en consolidar la zona verde con plantaciones de árboles y arbustos, la construcción de una plataforma alta de carril bici de más de 400 metros junto a otra plataforma central con camino peatonal, ambas conectadas con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad, la instalación de riego localizado por goteo y una red de drenaje, así como la construcción de un área infantil accesible y aparatos biosaludables de mantenimiento al aire libre.

Se trata de un proyecto demandado históricamente por los vecinos desde hace 17 años. La Asociación Vecinal Guadalquivir ha denunciado en más de una ocasión que mientras el Ayuntamiento no adecentaba el paseo, la Junta de Andalucía sí hizo lo suyo con el Centro de Creación Contemporánea (C3A), al que da continuidad la propia acera. Aunque no estaba contemplado el alumbrado, Álvarez informó el pasado mes de septiembre que se iba a incluir en el presupuesto de gasto de este año y que se dejarían los puntos de luz y las conducciones que existen en la actualidad, con el propósito de que no sea necesario levantar el nuevo pavimento una vez que se realice esta actuación.

Al respecto, el grupo municipal y la dirección de Izquierda Unida Córdoba denunciaron que el cogobierno municipal de PP y Cs había eliminado dos de las tres fases de la obra y que esta primera fase del proyecto llega “tarde”, pues “durante meses han estado mareando la perdiz, solo con el único propósito de comenzarlas a pocos meses de las elecciones y así sacar rédito electoral”.