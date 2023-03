Los solteros de Córdoba, entre los más atrevidos de España a la hora de ligar y hacer 'match'

Dejando atrás los días de frío y con la primavera a la vuelta de la esquina, Meetic ha invitado a los solteros a recorrer sus ciudades en busca del amor y revela dónde puedes encontrar otros usuarios de Meetic que también buscan a su otra mitad… ¿Hay más solteros en Sevilla o Alicante? ¿Es más probable hacer match en Valencia o en Barcelona?

Para responder a estas -y otras- preguntas, Meetic, la aplicación que cada día acompaña a los solteros en su búsqueda de pareja, revela las ciudades de España donde tendrán más posibilidades de encontrar a otros solteros de Meetic. Y no, no son las grandes capitales donde más usuarios hay.

Entre las ciudades españolas donde hay más solteros per cápita, Girona está en primera posición, seguida de Granada y de Santa Cruz de Tenerife. Contrariamente a la creencia popular, Madrid ni siquiera figura en el ranking de las top20, como ocurre con Córdoba. Y Barcelona no aparece hasta el puesto 12. Por contra, Santander, A Coruña y Las Palmas de Gran Canaria son las ciudades con menor índice de personas sin pareja.

Pero que una ciudad tenga un importante número de solteros no significa necesariamente que haya una mayor posibilidad de tener una cita y conocer a esa persona especial. De hecho, para el 42% de los solteros españoles visitar una ciudad solo porque haya solteros no es la única razón, aunque sí un bonus extra a no desdeñar.

Los más atrevidos

Además de los primeros mensajes escritos, la voz es una gran arma de seducción y juega un papel fundamental antes de hacer match. Es más, el 96% de los solteros país opina que la voz es importante y no dudan en confiar en el poder de las notas de audio. Y casi el 80% de los solteros españoles asegura que podría enamorarse de alguien solo por el sonido de su voz.

Atendiendo a los acentos regionales dentro de nuestro país, el sur es el claro ganador con el acento andaluz (51%) y el canario (38%) señalados como los más seductores. El acento gallego es también bastante popular (31%), en contraste con el acento murciano (8%), considerado como el que menos.

En cuanto a las ciudades donde los solteros son más audaces y se atreven a innovar utilizando nuevas funcionalidades como puede ser la voz, Madrid, Barcelona y Zaragoza se encuentran a la cabeza; mientras que León, Salamanca y Sevilla son donde hay más personas sin pareja que optan por la vía tradicional. Córdoba ocupa la posición número 16 del conjunto de ciudades de España, por lo que no está nada mal.

Fundada en 2001, Meetic es la aplicación más famosa para encontrar pareja. Ofrece funcionalidades para que todos y cada uno de los solteros conozcan gente nueva de la forma que quieran: cada usuario puede crear sus propios criterios de búsqueda, navegar entre los perfiles de los usuarios conectados, dejarse llevar por los perfiles sugeridos en el Carrusel, visitar los perfiles sugeridos diariamente o conocer gente en sus eventos para solteros. Actualmente, Meetic está presente en 16 países europeos y disponible en 13 idiomas diferentes. Gracias a Meetic Group, una de cada cuatro personas conoce a una pareja creada gracias a Meetic.