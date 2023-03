Alice Campello celebra su cumpleaños en Bodegas Campos junto a su marido, Álvaro Morata

Bodegas Campos sigue completando su particular galería de la fama. Sus más célebres comensales suelen dejar mensaje y rúbrica en las botas de vino que pueblan su Sacristía. Los últimos en hacerlo han sido el futbolista Álvaro Morata y su esposa, la italiana Alice Campello. "He vuelto a vivir mi infancia. Comida increíble pero servicio aún mejor. Gracias", era el mensaje del madrileño.

"Una cena en La Sacristía. El jugador de la selección española Álvaro Morata y Alice Campello disfrutaron anoche de una cena en La Sacristía de Bodegas Campos. Allí firmaron una bota como recuerdo a los sabores "de su infancia". ¡Gracias Álvaro y Alice por venir a esta casa que ya es la vuestra!", anunciaba el propio establecimiento en su perfil de Instagram.

El motivo de la celebración no era otro que el 28º cumpleaños de la empresaria, que se mostró de lo más sonriente y relajada e incluso sopló la preceptiva vela de su postre. Y es que el matrimonio, padres de cuatro hijos, tiene mucho que celebrar después de que Alice se haya recuperado totalmente de las complicaciones del parto de su última hija, Bella, que está a punto de cumplir dos meses de vida.

La empresaria italiana y el jugador, que actualmente milita en las filas del Atlético de Madrid, se muestran más unidos y enamorados que nunca, a juzgar por los mensajes que se dedican en redes sociales. El último es el que el deportista ha escrito con ocasión del 28º cumpleaños de su esposa: "¡Feliz cumpleaños mi amor! Estoy muy orgulloso de ti. Gracias por hacernos las personas más felices del mundo! Que podamos pasar toda la vida juntos y disfrutar como siempre. Te amo".

Antes de viajar a Córdoba, la pareja celebraba el gran día de la italiana junto a Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella con una deliciosa tarta.

No obstante, ellos no han sido los únicos rostros famosos que se han dejado ver este fin de semana por Córdoba. El actor Canco Rodríguez, que ejerce de Maestro de Ceremonias en The Hole X, espectáculo que echó ayer el cierre a su estancia en nuestra ciudad.

El cómico aprovechó su tiempo libre para ir a cenar a Casa Pepe de la Judería, donde posó junto al equipo del establecimiento. Además, se dio un agradable paseo por el Puente Romano y se detuvo a contemplar el Triunfo de San Rafael, periplo del que dio buena cuenta en sus redes sociales.