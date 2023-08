Los restaurantes más románticos de Córdoba para comenzar una cita perfecta

Al margen de las habilidades de conquista de cada cual, la gastronomía cordobesa puede ser un efectivo as en la manga para que caigan rendid@ a tus pies. Por eso, hemos hecho una selección de restaurantes infalibles para que tu cita en Córdoba sea un éxito.

Tradición respetada y renovada es lo que se respira en la cocina de Juan Luis Santiago, chef y dueño de Garum 2.1. Este cocinero ha sentado cátedra en lo que a cremas frías cordobesas se refiere: la mazamorra y el salmorejo los hace de mil maneras y con todas sorprende y acierta. De hecho, el suyo ha sido elegido como el mejor salmorejo del mundo. Al margen, es famoso por sus croquetas y porque oficialmente prepara el Mejor Rabo de Toro de España en versión moderna.

¡Eso sí!, en primavera y verano es aconsejable reservar con tiempo para gozar de su azotea porque es un emplazamiento de postal, con una carta que consigue que el cliente disfrute por partida doble.

A escasos metros de la Mezquita-Catedral de Córdoba se levanta uno de los hoteles más coquetos y exclusivos de la ciudad, el Hotel Balcón de Córdoba (Calle Encarnación, 8). Descansar entre sus muros es un placer por partida doble: no sólo cumple sobradamente con los estándares de confort que se le presuponen a un establecimiento de su categoría, sino que desde el rooftop de su restaurante, Pairi Daeza, se pueden contemplar estampas únicas de La Mezquita-Catedral y sus alrededores.

Resulta una experiencia única ver un atardecer desde allí, tomar una copa o bien cenar en un ambiente de los más íntimo. Sin duda, es la terraza más romántica de Córdoba y una de las mejores localizaciones para sorprender con una petición de matrimonio

El restaurante ofrece una panorámica privilegiada del monumento más famoso de la ciudad, mientras los comensales dan buena cuenta de la deliciosa y sofisticada cocina de Antonio Burrueco. Una copa de champagne o un cóctel son el remate final perfecto.

Auténtica cocina que refleja la historia culinaria de Córdoba, fusión entre las culturas andaluza y mediterránea. En suma, platos tradicionales e innovadores con productos frescos de temporada. Igualmente, cuentan con una amplia selección de vinos, con el que poder apreciar las texturas y sabores de nuestra cocina.

Una auténtica joya es la terraza de Casa Pedro Ximénez (Deanes, 10). En este recoleto restaurante a los pies del coloso cordobés la cocina tradicional es la protagonista. Una casa con mucha historia situada en la mítica calle Deanes, en plena Judería cordobesa.

A diario, de su cocina salen los platos más representativos de la cocina local. A eso se suma el hecho de que desde su rooftop, azotea o terraza superior se puede disfrutar de unas de las vistas más espectaculares de la Mezquita-Catedral. Prácticamente el efecto óptico es que se podría alcanzar la Torre Campanario con sólo estirar el brazo.

Durante el atardecer la luz es perfecta y ya de noche es uno de los escenarios más románticos donde tomarse una copa o cenar.

Una de las zonas más románticas de la ciudad por sus vistas al río Guadalquivir y al Centro Histórico es la Ribera. En la esquina con la calle Enrique Romero de Torres está Sojo Fusion, con cocina non stop, y que da la posibilidad de disfrutar desde un completo desayuno, a un animado almuerzo, pasando por un rato de afterwork, a una divertida cena e incluso una sobremesa con copas y cócteles. Uno de sus principales atractivos es su terraza, punto de encuentro obligado para ver y dejarse ver. Además, de que siempre se puede escoger entre platos más elaborados o bien optar por algo de picoteo.

Uno de sus vecinos más ilustres es Regadera, el destino perfecto para los amantes de elaboraciones originales, sorprendentes y con un punto fuerte de anclaje en la alta cocina de Adrián Caballero. Sus trampantojos son ya legendarios en la ciudad, así como su inclusión de los productos de cercanía y una actualización de la carta frecuente.

Pero si lo que el comensal buscan son cartas más clásicas, cualquiera de los establecimientos del Grupo Cabezas Carmona son un acierto seguro: Casa Pepe de la Judería, Taberna El Nº 10 y Casa Rubio.

Además sus rooftops son espacios únicos en que el comensal se siente abrazado por la historia de Córdoba y sus calles, al margen de ser establecimientos donde no sólo se come genial sino que también son embajadores de los vinos de Montilla-Moriles y desarrollan numerosas actividades gastronómicas en torno a esta joya de la provincia.

Flechazo al corazón

Aunque si lo que quieres es sorprenderl@ y experimentar con su faceta más divertida, alocada y original como foodie, siempre puedes reservar en ReComiendo (Mirto, 7): satisfacción garantizada en cuerpo y alma. El buque insignia de Periko Ortega es el preferido de los amantes de la gastronomía que buscan un lugar diferente, vivir una experiencia única y perderse en el sofisticado mundo de las perikadas. Además de poder disfrutar y descubrir el mundo del vino en su espectacular bodega.

Otro de los iconos de la alta cocina cordobesa es La Casa de Manolete Bistró. Si no has ido nunca, ya te advertimos que no se parece a nada que hayas conocido hasta la fecha. Una carta sofisticada, elegante, basada en las recetas y productos de la tierra pero desde una óptica afrancesada y con el inconfundible sello de autor del chef Juanjo Ruiz. Si a eso le sumas un palacete del siglo XIX con un patio de ensueño, una fuente mítica y la exquisita atención de un equipo de sala que funciona como un reloj ¡El éxito está asegurado!

Tampoco nos hemos olvidado de quienes prefieren llevar a su crush fuera de la ciudad, del mundanal ruido y conquistarl@ rodeado de naturaleza. Lo suyo definitivamente es llegar hasta las faldas de Sierra Morena e internarse en el alucinante mundo de sabores y texturas de Nískalo. Cambian la carta varias veces al año en función de las estaciones pero sin renunciar a su Territorio Kanalla, la sección de su propuesta que mejor encarna la cocina viajera de José María del Pino Bello, su singular creador. Su terraza es espectacular y muy fresquita en verano, y su salón interior procura cobijo y confort al calor de la chimenea en invierno.