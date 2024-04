Los restaurantes de Córdoba donde degustar una buena mazamorra sin miedo a equivocarte

Cada vez más los restaurantes de Córdoba que incluyen esta crema fría con base de almendras en su carta. Aunque se trata de una elaboración íntimamente ligada a la provincia de Córdoba, la mazamorra cayó en el olvido de los establecimientos durante décadas y su resurgir y auge gastronómico es relativamente reciente. "No obstante en Almodóvar del Río, en particular, y Posadas, en algunas casas, no se perdió. La mazamorra se seguía comiendo y por eso ha llegado vivita y coleando hasta nuestros días. En la Taberna Casa de Comidas de Almodóvar del Río tuvimos a bien rescatarla para que de nuevo tuviera la importancia que se merece y que ya tiene, incorporándole frutos secos para realce de tan magno plato", subraya Ángel Sánchez Doblaré, padre del actual gerente de La Taberna de Almodóvar, y quien durante décadas ha estado al frente del negocio.

Sin embargo, los gastrónomos sitúan su origen remoto a finales del siglo III, en Sumeria: hay datadas algunas recetas que bien podrían llamarse parientes de las mazamorras. Pero ¡ojo! porque como confirma el chef Juanjo Ruiz "en sus inicios se elaboraba con harina de habas o de algarrobas porque abundaban más y también debido a que las almendras siempre han sido mucho más costosas".

En la actualidad, como antes señalamos, la base de casi todas las mazamorras son las almendras (crudas o tostadas, en función de la receta), a las que se añaden otros ingredientes en mayor o menor proporción, ya sea coco, pistacho, anacardos... También las guarniciones marcan las diferencia: desde atún o sardina ahumada, mojama, jamón, pasas, manzana verde, algún queso potente, PX gelificado, mandarina, rabanitos o tomate seco, entre otras opciones.

Una de las más clásicas que se puede encontrar es la de La Posada del Caballo Andaluz, que sirven con uvas y manzana picada.

De tronío es la mazamorra con sorbete de manzana y gelatina de PX de Bodegas Campos, donde en cada plato ejercen el decanato gastronómico local por derecho propio.

Entre las más famosas de Córdoba está la de La Taberna de Almodóvar, que como toppings lleva uvas, sardina ahumada, huevas de lumpo y un buen chorreón de AOVE.

Buena textura y magnífico sabor tiene la mazamorra con mermelada de higos de El Aura, donde tienen el sabor de darle una magnífica vuelta de tuerca a platos de ahora y siempre.

En La Casa de Manolete Bistró se elabora mazamorra cordobesa vieira, piña osmotizada y flor de rabanito rojo. Mientras que en La Taberna del Río optan por mazamorra tradicional, turrón del blando, confitura de pera y atún curado.

Mazamorra de anacardos, fruta de la pasión y bacalao ahumado es la propuesta del chef Antonio Jiménez para Taberna La Montillana.

Un alarde de elegancia y originalidad es la de El Patio de María, caramelizada y coronada con frutos secos. Tampoco desmerece la mazamorra de almendra y coco, gelatina PX y otros matices de Garum 2.1

Desde ReComiendo, el chef Periko Ortega se pasa el juego ¡y mucho! con su Mazamorra 58: de jamón, helado de melón, polvo de AOVE, semolina de amontillado y viera.