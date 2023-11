El ranking de los 10 restaurantes mejor valorados de Córdoba

Más allá de las múltiples y variadas opiniones de críticos culinarios, prensa especializada y reputados foodies, las valoraciones de los propios usuarios sirven -en no pocas ocasiones- como referencia a futuros clientes de restaurantes y Córdoba no es una excepción. Por eso, no son pocos quienes antes de decantarse por un establecimiento para ir a comer o a cenar echan una ojeada a portales como The Fork, especializado en reservas y donde dejan sus puntuaciones y comentarios quienes ya han sido comensales en dichos lugares.

Así pues, si miramos el top ten de Córdoba capital, Terra Olea (Rigoberta Menchú, 2) escala hacia el primer puesto y ronda la matrícula de honor con un 9,8. Muy de cerca lo sigue Choco Restaurant (Compositor Serrano Lucena, 14), que logra un 9,7. Ambos, además, cuentan con importantes reconocimientos a nivel nacional. El primero luce orgulloso su distinción Bib Gourmand, otorgada por la Guía Michelín. Mientras que el subcampeón de esta selección tiene una Estrella Michelín y dos Soles Repsol.

La Casa de Manolete Bistró (Avenida de Cervantes, 10), La Almudaina (Plaza Campo Santo de los Mártires, 1) y Taberna La Espumita (Fray Albino, 5) empatan con 9,5.

El Lindero (Gran Capitán, 35) llega al 9,4. Justo una décima por debajo se quedan La Tranquera (Cardenal González, 53), El Abanico (Velázquez Bosco,7), Puerta Sevilla (Postrera, 51) y Tierra & Mar (Plaza de los Carrillos, 4).

No obstante, estos son tan sólo los 10 primeros del total de 42 sitios con que Córdoba cuenta en dicho portal.

The Fork se ha hecho popular no sólo por ofrecer resultados muy personalizados en las búsquedas, sino porque alberga "una amplia variedad de restaurantes para todos los gustos y todos los bolsillos". Están incluidos no sólo las últimas aperturas y restaurantes más de moda, sino también los que triunfan con su cocina de toda la vida pasando por los que poseen destacadas distinciones.