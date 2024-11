Noor y Choco revalidan sus respectivas estrellas Michelin

El palmarés gastronómico cordobés no ha sumado ninguna nueva estrella en la Gala Michelin España 2025. Noor y Choco han revalidados sus respectivos astros. Tres en el caso del restaurante del chef Paco Morales y una en el de Kisko García.

El star system de la cocina patría se daba cita, en esta edición, en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de la capital murciana. Como coordinador gastronómico del evento ejercía el chef Pablo González-Conejero, profesional que cuenta con 11 restaurantes distinguidos en la Guía Michelin.

La Gala ha sido conducida por la periodista y presentadora de televisión y radio Ainhoa Arbizu. Mientras que la recepción de los invitados en la alfombra roja de la entrada del Auditorio estuvo a cargo de María Morales, una auténtica experta en gastronomía y con hondos conocimientos de cocina y sumillería. La nota musical la puso la banda de rock indie Arde Bogotá, originaria de Cartagena.

Cuatro estrellas en un kilómetro

Exactamente son 900 los metros que separan los restaurantes Choco y Noor, los más laureados de la ciudad. Y que a partir de hoy seguirán siéndolo. Así pues, el establecimiento de Kisko García continuará con una estrella en la Guía Michelin 2025 España, según se ha dado a conocer esta noche. El cocinero cordobés (Córdoba, 1978) tuvo sus primeros contactos con la que sería su profesión en el bar familiar. Se formó en la Escuela de Hostelería y Turismo Gran Capitán de Córdoba, pero no tardaría mucho en poner tierra de por medio con tal de adquirir experiencia y conocimientos en algunos de los mejores restaurantes del país como el Café París de Málaga, Tragabuches, Casa Marcial, La Broche o El Celler de Can Roca.

Sin embargo, el suyo fue un viaje con Córdoba como destino final (por ahora). Se hizo cargo de la regencia de Choco, la taberna de su padre, y apostó por una propuesta gastronómica preñada de personalidad y que ha conquistado a crítica y público más allá de nuestras fronteras. El reconocimiento a su talento y dedicación han traído una estrella Michelin y dos Soles Repsol a Choco. Además, fue premiado en 2006 como Cocinero Revelación de Andalucía en Madrid Fusión y al año siguiente consiguió el Premio de Restauración, Agricultura y Pesca, Premio Andalucía Sabor y Premio de la Asociación Futura en reconocimiento en reconocimiento a su labor profesional.

Sin embargo, si hay un hito en su trayectoria es que logró que Córdoba debutase en el olimpo de las Estrellas Michelin. La suya fue la primera estrella que llegó a la ciudad (2011) y desde entonces Choco la ha revalidado año tras año.

Su estilo se caracteriza por un respeto reverencial por los productos locales y las tradiciones culinarias cordobesas y regionales en general, pasado por el tamiz de la transgresión técnica y sensorial en la forma y en el fondo. Y sus creaciones son fruto de profusas labores de investigación y actualización sobre los fundamentos y origen de la cocina andaluza, y de un amor incondicional por rescatar del olvido materias primas y técnicas ancestrales.

El debut de Paco Morales (Córdoba, 1981) entre los galácticos Michelin data de 2016. Lo suyo fue un 'veni, vedi, vici' de manual. Consiguió su primera estrella el mismo año en que abrió su restaurante Noor. Desde entonces hubo de esperar tres años más para ascender al escalafón de las dos estrellas. Aunque el delirio de felicidad absoluta se lo trajo 2023. Hace un año el chef que presume de ser 100% Cañero se traía para Córdoba la máxima distinción con que la Guía Michelin bendice a los suyos. Un periplo largo - pasó por El Bulli, Mugaritz, Senzone (en el Hotel Hospes Madrid) o el Hotel Ferrero de la localidad valenciana de Bocairent- y no exento de algún que otro obstáculo desde que salió del Asador de Nati, el negocio familiar, para ver mundo y, sobre todo, para que el mundo lo viera a él.

Nada más terminar la gala Morales anunciaba en sus redes sociales: "Es un honor estar en la entrega de la Guía Michelin 2025 , una celebración que pone en valor el esfuerzo, la creatividad y el amor por la gastronomía. Desde Noor, en Córdoba, recibimos con profunda gratitud la revalidación de nuestras tres estrellas Michelin. Este reconocimiento no sería posible sin el increíble equipo que me acompaña, cuya pasión y dedicación me inspiran día a día, ni sin nuestros comensales, que nos permiten compartir nuestra visión de la cocina andalusí contemporánea". Y añadía: "Quiero felicitar de corazón a todos los premiados esta noche. Sé lo que significa cada una de estas estrellas: son sueños, sacrificios y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y por seguir elevando la gastronomía de este país. Gracias Michelin por seguir impulsando nuestro sector y, por supuesto, gracias a la ciudad de Murcia por acogernos en una noche tan especial"

El dream team cordobés

Tampoco desmerecen en calidad y servicio los restaurantes que forman parte del selecto grupo de los Bib Gourmand, que en la capital son El Envero, La Cuchara de San Lorenzo, La Taberna de Almodóvar y Terra Olea. En la provincia encontramos La Taberna de Cuatro Caminos (Almodóvar del Río), Kàran Bistró (Pozoblanco) y Alma Ezequiel Montilla (Puente Genil).

El establecimiento es uno de los dos distinguidos por la Guía Michelin con el Bib Gourmand. Éste distintivo se creó en 1996 e identifica una muy favorable relación calidad-precio, pues el menú completo no puede costar más de 35 euros. En los restaurantes calificados como Bib Gourmand, lo que se valora fundamentalmente es la experiencia del comensal que quiere comer bien, sin excederse en el precio.

Por último, la Guía Michelin cuenta en Córdoba con su grupo de Seleccionados. Hay diez en la ciudad: Taberna Los Berengueles, Arbequina, Taberna El Número 10, Casa Pepe de la Judería, La Casa de Manolete Bistró, Casa Rubio, Vértigo, Tellus, Celia Jiménez y ReComiendo. Sin embargo, tan sólo hay un pueblo en esta apartado. Y se trata de Puente Genil gracias a Casa Pedro, que este año celebra su 35 aniversario.