Paco Morales, distinguido de nuevo en la élite de la cocina mundial

El palmarés de Paco Morales parece no tener fin. Primero ganó las tres estrellas Michelin y ahora es uno de los cocineros que a nivel mundial han sido galardonados con los tres Cuchillos de The Best Chef Awards, reservado tan sólo a los máximos exponentes del magisterio culinario.

"En un cambio histórico, The Best Chef Awards han presentado su sistema de reconocimiento de cuchillos por niveles, diseñados para ofrecer una visión más integral e inclusiva de la excelencia culinaria. Abandonando los rankings tradicionales, este sistema honra a los chefs según su impacto y habilidad en tres categorías, reconociendo a un total de 550 chefs profesionales en 6 continentes", apuntan desde la propia organización.

Así pues, la octava edición de estos premios se salda con la elección del danés Rasmus Munk como Mejor Cocinero del Mundo, y que lidera como chef y socio Alchemist. El segundo puesto es para Albert Adriá, que capitanea el equipo de Enigma, en Barcelona. Mientras que el tercer puesto lo ocupa Eric Vildgaard, desde el restaurante en la localida de Jordnær (Dinamarca).

En total 97 chefs han conseguido tres Cuchillos, 177 dos y 276 uno. En el primer grupo hay 17 españoles, de los cuales sólo dos son andaluces: Ángel León (Aponiente) y Paco Morales (Noor). En el segundo la representación española se reduce a 13 y en el tercero a 10, entre los que está JuanLU Fernández (LÚ Cocina y Alma, en Jerez De La Frontera).

Con sabor agridulce

Así reaccionaba Paco Morales, en sus redes sociales, ante este nuevo logro: "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y orgullo por esta distinción The Best Chef Awards que nos sitúa en la elite culinaria mundial. Este reconocimiento refuerza aún más nuestro compromiso con la excelencia y el profundo amor por la cocina que hacemos, enamorados de la historia de Al-Andalus, vinculados a su cultura".

Además, el cordobés ha hecho una dedicatoria muy especial: "Al mismo tiempo y con toda el alma, queremos dedicar esta distinción a todos los valencianos y valencianas, especialmente a aquellos que han sufrido la pérdida de algún ser querido en esta catástrofe. Hace ya más de una semana que la luz de Noor brilla con un poco menos de intensidad y alegría que de costumbre. Contad con nosotros para sumar fuerzas y poder llevar lo antes posible de nuevo una luz limpia y llena de esperanza hasta cada una de vuestras casas y volver a disfrutar de la vida como antes, como siempre. Mención especial para mi admirados y queridos Ricard Camarena y Mari Carmen Banuls, que han dejado todo para remangarse, ellos y sus equipos…nuestro pequeño aliento y homenaje para ellos".