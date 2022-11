Los seis mejores sitios de Córdoba para comerse un buen plato de migas

Si hay un plato propio del otoño y que además se presta a ser elaborado y consumido al aire libre son las migas.

Su receta es bien conocida y aunque no es nada difícil, bien es verdad que resulta bastante entretenida. Por eso, siempre es buena opción salir a un restaurante a comerlas o recogerlas de algunos establecimientos que las preparan para llevar.

El chef José Luis Salcedo, de la Taberna San Cristóbal (calle Rodolfo Gil, 4), es un maestro elaborando su versión más clásica. Sus raciones son generosas y la miga llega al plato suelta y jugosa ¡un manjar! Y siempre puede aconsejar al cliente uno de sus numerosos vinos para acompañarlas.

Otra opción es sentarse en cualquiera de las mesas de Bar Pedro (calle Escritor Torquemada, 9) y gozar de uno de los buques insignia de la casa. Además, se trata de un establecimiento donde preparan muchos de los imprescindibles de la gastronomía cordobesa, como el cochifrito o los cogollos.

Aunque si lo que nos apetece es una escapada fuera del núcleo urbano, podemos escoger el restaurante del Camping de Los Villares y degustar un buen plato de migas respirando aire puro. Además, tiene una carta que merece mucho la pena descubrir en profundidad.

En el salón de casa

Cada vez son más los establecimientos que las preparan para que el cliente las caliente según llega a casa. Este es el caso de Raza (calle Isla Alegranza, 7), donde las venden camperas y (normalmente) por encargo. El chef Juan Gutiérrez las elabora y envasa con mimo para que en el plato resulten un bocado de alta gastronomía.

En el universo cordobés del take away es bastante popular El Colmado de la Sultana (Avda. de Ollerías, 1), donde cada día elaboran una amplísima variedad de platos fríos y calientes para llevar o consumir en algunas de las mesas que tienen allí mismo. Las migas no faltan en su oferta en cuanto bajan las temperaturas en la capital.

"Las migas son un plato que se festeja en cualquier mesa que se precie", aseguran desde Panadería El Brillante (Avda. de la Arruzafa, 7), donde es uno de sus best seller.

E incluso dan alguna que otra idea para customizar las migas: "Este plato de origen humilde se puede tomar acompañado de granada o uva, para así darle un contraste al sabor salado con el dulce. También hay quien las acostumbra a tomar con pepino, melón o mandarina. En los últimos años también se ha hecho más habitual comerlas con huevo frito".

Del campo a la ciudad

Cuando hablamos de migas debemos saber que se trata de una elaboración que tiene su origen en el día a día de los pastores y labradores y en la cocina de aprovechamiento.

También está muy imbricada con los productos derivado de la matanza en la provincia de Córdoba y con las verduras que daban los huertos familiares.

Tradicionalmente se empleaba miga de pan asentado del día anterior, un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, sal gruesa y pimentón ahumado o dulce (preferentemente de La Vera) para elaborar el picado que es la base de las migas.

La guarnición admite más variaciones. Lo habitual en nuestra provincia es añadirle rabanito fresco, chorizo, tocino o panceta, pimientos (verdes o rojos) y dientes de ajos siempre fritos.

No obstante, hay quien gusta de picarle las primeras naranjas de la temporada o incorporar aceitunas partidas.

También los boquerones fritos, uvas, bacalao frito e incluso granada. El límite está en la creatividad del chef. Hay algunos que, incluso, proponen comer las migas solas con un toque de azúcar o de chocolate a la taza bien espeso.