Los mejores roscones de Reyes según los cordobeses

La creadora de contenido Natalia Bello, creadora de la cuenta gastronómica Córdoba a la carta, que cuenta ya con casi 10.000 seguidores, ha preguntado a los propios cordobeses dónde hacen sus roscones de Reyes favoritos.

Además, joven se comprometió a probar muchos de ellos y dar a conocer los tres que más le habían gustado: "Los que más me gustaron fueron los de Horno la Tradición, Pastelerías Roldán y Pastelerías Savoy. A nivel personal me gustaron estos tres más ya que me gusta que el relleno se note más que el pan, que no sea tan compacto, es cuestión de gustos y por ello muy subjetivo. Si os gusta el pan más compacto y que se note más os recomiendo Pastelería San Rafael ya que fue el mejor en este tipo".

No obstante, su cata fue muchísimo más amplia e incluyó los roscones de: Nocciolata, Pastelerías Roldán, El Corte Inglés, Pastelerías Savoy, Pastelería San Rafael, La Cosecha y Horno la Tradición.Otros que le recomendaron pero que no pudo probar fueron los de La piedra escrita; Pastelería El Brillante; Horno San Enrique y Panadería Sensibles.

Aunque lo mejor es darle al Play y ver el vídeo, que ya acumula 38.000 visitas, en que Natalia Bello aporta interesantes valoraciones de cada una de las porciones a las que ha podido hincar el diente. No se deja ninguna atrás y combina elaboraciones más comerciales con otras totalmente artesanas. ¡Eso sí! Que el espectador no espere rellenos originales pues el de nata parece ser el favorito de esta foodie que se ha convertido en poco tiempo en un referente gastronómico en las redes sociales.

