San Basilio, testigo del Desfile Homenaje a la Feria de Córdoba

La sede de la Asociación Amigos de los Patios (San Basilio, 44) se convirtió por una tarde en una pintoresca pasarela para acoger el Desfile Homenaje a la Feria de Córdoba protagonizado por las firmas Esencia de los Patios, La Annica y De Domingo Joyas y presentado por Nani Gaitán. Dos diseños únicos inspirados en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, complementados por la mejor joyería artesana cordobesa. El toque final lo puso el perfume Agua de Mayo. Esta fragancia está dotada de carácter y frescura. Como su nombre indica, nos transporta a mayo, mes cordobés por excelencia, donde el olor a jazmín y a azahar de los naranjos despierta todos los sentidos.

"Este año me ha lanzado a diseñador mis propios modelos. En este caso he presentado un modelo mío canastero", aseguraba Ana Caño, CEO de La Annica. "El negro es uno de los colores que siempre elijo para mis colecciones porque me gusta mucho y además representa al flamenco. El otro modelo que veis hoy es de Manuela Macías, de líneas exquisitas", añadía.

Por su parte, Marisa Domingo, CEO de De Domingo Joyas, anunciaba: "Tengo el honor y la responsabilidad de formar parte de una tercera generación de joyeros. Hoy traigo dos piezas de alta joyería: la primera es una onza de oro de Isabel II. Es australiana y va engastada en brillantes. La otra es un conjunto de collar con anillos y pendientes, hecho en oro amarillo, blanco y diamantes. Son todos diseños exclusivos y realizados a mano en nuestro taller de Córdoba".

Paco Rosales, creador de Esencia de los Patios, fue el encargado de cerrar el desfile: "Este perfume, Agua de Mayo, lo diseñé junto a Elio Berhanyer, que ha sido mi maestro. Lo presenté en 2012 en el Real Jardín Botánico de Córdoba. El corazón es azahar, pero también introdujimos la flor de cedro, que aporta intensidad al perfume".