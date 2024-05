Josan González se despide entre lágrimas del Córdoba Futsal: "Voy a arreglar la parte económica de mi existencia"

Josan González se despidió del Córdoba Patrimonio de la Humanidad muy emocionado y con lágrimas en los ojos, pues apenas pudo contener su tristeza durante toda la rueda de prensa celebrada en un Vista Alegre que echará "mucho de menos". El entrenador entonó su adiós tras cuatro temporadas consecutivas dirigiendo el banquillo blanquiverde en la Primera División y confirmó que lo hace para buscarse un futuro mejor en lo económico lejos de las fronteras españolas.

"Un tío mío me dijo hace unos años que si a los 50 años no tienes la vida resuelta, tienes un problema. He decidido que voy a intentar arreglarme la vida y mi idea era irme fuera. No tengo nada cerrado, pero mi idea es arreglar la parte económica de mi existencia", confesó Josan González, quien admitió que se marcha "tranquilo porque el equipo está asentado en Primera División después de cuatro temporadas" con él al frente y porque "el equipo que viene va a ser ilusionante y va a por ese segundo paso que toda la ciudad merece, que es competir por algo más".

El balance de Josan González tras cuatro años en el Córdoba Futsal

El de Puente Genil le puso nota a su pase por el club de su tierra: "Un seis o un siete". El motivo de que no haya sido sobresaliente es que les faltó "dar un pasito más en determinados momentos y no haber sufrido tanto la temporada pasada, que fue un año muy duro". Y es que el pontanense se marcha con la espinita clavada de no "haber tocado eso que tanto gusta" en referencia a retos como clasificar al Córdoba Patrimonio a una final four de la Copa del Rey, a un Copa de España o a un play off por el título liguero.

Josan González ya es ajeno al futuro del Córdoba Patrimonio, aunque aseguró que "el equipo va a estar preparado para luchar por el siguiente paso" y que el club "va a acertar con el entrenador". "Ojalá ese cambio que se va a dar dé para dar el siguiente paso, esa sería la mejor noticia que me llevaría", admitió el técnico cordobés, quien mandó una recomendación al próximo entrenador del equipo: "Confiar en la plantilla y en los directivos y trabajar con la tranquilidad de que hay un buen grupo".

"La evolución es infinita y es difícil pararse a pensar en el Josan que vino con el que se va. Cuando pasen unos meses y no esté aquí, valoraré y me daré cuenta de qué persona vino y qué persona se va porque he aprendido muchísimo en todos los niveles", explicó el pontanés en lo personal, mientras que a nivel de club, destacó que el Córdoba Futsal "tiene una estructura en todos los sentidos a nivel de dirección, de infraestructura y ha dado un paso adelante".

Definido él mismo como "un enemigo total de la excusa" que ha superado "un montón de problemas" de papeles y lesiones de jugadores, y deseoso de que, tras su marcha, "la gente se acuerde de todo lo bueno", con lo que se queda Josan de sus cuatro años como blanquiverde es de la primera Copa Andalucía que levantó el equipo y de la salvación en Jaén en la 2021-2022. Eso sí, sus peores recuerdos son el principio de su primera temporada al mando y "los diez partidos seguidos consecutivos sin ganar del año pasado".

Entre lágrimas que no dejaron de recorrer sus mejillas y le obligaron a detener su discurso para pasar el trago bebiendo agua, el ya ex entrenador blanquiverde confesó que su marcha es "una decisión muy difícil y meditada". "La mejor opción para ambas partes era separar nuestros caminos", añadió Josan, quien tuvo palabras de agradecimiento para Rafa García y José García Román, para los jugadores y todo el cuerpo técnico que ha pasado por el club, a todos los voluntarios y trabajadores de Vista Alegre, a su familia y a una afición con la que se ha sentido "muy querido en cada rincón de la ciudad" gracias a "un cariño que no tiene precio".

Josan González, "el mejor entrenador de la historia del Córdoba Futsal"

Que Josan González se marche es un cambio radical para un Córdoba Patrimonio que ha tenido al pontanense como su entrenador durante prácticamente toda su andadura en la élite del fútbol sala nacional. El de Puente Genil llegó procedente del cuerpo técnico de ElPozo Murcia a la entidad cordobesista justo antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus tras la destitución de Miguel Ángel Martínez Maca, una crisis sanitaria que impidió que debutara en la primera campaña de los blanquiverdes en la Primera División.

La 2020-2021 fue el curso de ansiado su debut en el banquillo cordobesista. Con un equipo que mantuvo a los principales pilares del ascenso y al que llegaron los primeros fichajes de renombre para la categoría, Josan González firmó una gran campaña en la que, sin embargo, no fue hasta la última jornada cuando logró la salvación ganando en casa del Jaén Paraíso Interior de forma agónica. El Córdoba Patrimonio fue decimotercero con 40 puntos, solo dos por encima del descenso en un año singular porque descendieron cuatro equipos en una liga de 18 tras la pandemia.

La temporada siguiente, la 2021-2022, el Córdoba Futsal cuajó su mejor campaña en toda la historia. El que fue el segundo curso con Josan González como primer entrenador blanquiverde se convirtió en un año histórico, pues los cordobesistas estuvieron más cerca que nunca de disputar la Copa de España, alcanzaron los cuartos de final de la Copa del Rey quedándose a un gol de competir en su primera Final Four y tuvieron opciones hasta las últimas jornadas de hacerse un hueco en el play off por el título.

Esa decimoprimera plaza con un total de 36 puntos obtenidos tras 30 jornadas de liga es la mejor clasificación histórica del club en la Primera División. Un hito con el que Josan González se marcha, aunque con la espinita de no haber conseguido competir por ninguno de los grandes títulos nacionales. Y es que las dos siguientes temporadas no fueron tan buenos para el club. En la la 2022-2023, con un equipo muy competitivo, la salvación fue lograda por los pelos: el Córdoba Patrimonio quedó decimotercero con 29 puntos, igualado con el equipo que descendió.

La continuidad del técnico de Puente Genil ya estuvo en duda el verano del año pasado, pero decidió continuar. La 2023-2024 ha sido la última temporada de Josan González en el banquillo cordobesista y la derrota por 3-4 en Vista Alegre ante el Barça, su último partido. Dejó al equipo decimoprimero con 34 puntos, muy cerca de batir su récord, y con la salvación lograda a falta de varias jornadas, aunque lejos de retos mayores.

Pese no haber conseguido pelear contra los más grandes en eliminatorias, Josan González se marcha del Córdoba Futsal tras cuatro temporadas capitaneando el barco con la consecución de dos Copas de Andalucía, la primera en 2020 y la segunda el pasado año, en 2023. El pontanés cierra ahora una etapa exitosa para afrontar retos mayores, mientras que la entidad cordobesista deberá recomponerse y dar los primeros pasos próximamente hacia el inicio de un nuevo ciclo.