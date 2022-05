La cordobesa Vega y Manuel Carrasco estrenan el videoclip del dueto 'Contigo'

Compañeros de profesión y buenos amigos desde hace años, Vega y Manuel Carrasco están de estreno. Hoy veía la luz el videoclip del tema 'Contigo', escrito por la cordobesa y que canta a dúo con el onubense. Una bonita balada que pertenece a su último álbum, 'Mirlo Blanco', compuesto por once temas más.

El videoclip ha sido dirigido por Ezequiel González y producido por Alicia Merino y es el sexto del disco en estrenarse.

"Pocas veces se puede decir que estas cantando con una persona a la que no solamente quieres bien, sino a la que respetas, admiras y como quién dice… le has visto y te ha visto crecer, con la que has compartido camino alegrándote de cada batalla ganada encarando como propia sí hubo alguna perdida", aseguraba Vega desde su perfil de Instagram.