La agenda con los mejores planes del fin de semana en Córdoba (del 18 al 20 de octubre)

El Festival Flora 2024 será el gran protagonista del fin de semana en Córdoba. Locales y visitantes podrán recrearse, de 11:00 a 20:00, en las instalaciones florales de gran formato instaladas en cinco de los patios más emblemáticos de Córdoba. El quinteto de espacios será el principal lugar de encuentro del evento, cuyo leitmotiv este año es Multiespecie. Así pues, las sedes de Flora serán la Mezquita-Catedral de Córdoba, el Palacio de la Merced, el Museo Arqueológico, el Palacio de Viana y el Palacio de Orive. La entrada es gratuita y la muestra permanecerá abierta del 18 al 24 de octubre (incluido).

Otro de los grandes protagonistas de la temporada es Julio Romero de Torres, de cuyo naciemiento se cumplen 150 años. Mañana en el Museo de Bellas Artes (19:00) habrá una lectura poética teatralizada, Lorca en los patios de Julio Romero, en la que intervendrán Ana González Wals (Dirección de escena y recitante), José María Pérez-Flor Mejías (Composición electroacústica), Guillermo Castro (Guitarra y arreglos), Carmen Manzanera (Baile), Lara Mejías y Amanda Moreno (Figuración). Para público general. Entrada libre hasta completar aforo.

Otra opción es participar en la visita guiada a la exposición Otras Musas, que tendrá lugar el sábado 19 de octubre (11:30). Será conducida por Victoria Fernández de Molina. La visita comienza en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (Calle Pompeyos, 6) y continúan en el Museo de Bellas Artes de Córdoba (Plaza del Potro, 1).

El taller Julio Romero en Familia tendra lugar el sábado 19 y domingo 20 de octubre (11:30). Se trata de un recorrido por la infancia y primera juventud de Julio Romero de Torres en el que se acercarán a algunos de sus primeros dibujos. Desarrollado en el patio y en el interior del museo, los asistentes descubrirán cómo se fue forjando el espíritu artístico de Julio Romero de Torres gracias al entorno en el que habitó y al influjo de su familia, su padre Rafael Romero Barros y sus hermanos Rafael y Enrique.

También durante el viernes 18 y el sábado 19 de octubre (de 11:00 a 21:00) El Mercado de Otoño de la Asociación Iluminando Juntos ocupará la Plaza de Tendillas en Córdoba. Una oportunidad para adelantar compras navideñas o simplemente darse un capricho a la par que se apoya al comercio local.

Y para los amantes de la buena mesa, Escuela de Foodies vuelve el próximo sábado 19 de octubre con una nueva propuesta, para seguir enseñando a los cordobeses a disfrutar aún más de la gastronomía sólida y líquida- En esta ocasión, el evento girará en torno a distintas cocinas del mundo y dará a conocer más en profundidad el concepto de umami, que es el quinto sabor.

El menú incluye cinco platos y cinco vinos y cuesta 35 euros. La cita comenzará a las 19:30 y tendrá lugar en la sala de catas de Things to do Córdoba (Carlos Rubio, 11, local). Las inscripciones se hacen a través de la web de Things to do Córdoba, o en su ínstagram, y tiene un coste de 35 euros por persona.

Tardes de teatro

El próximo 20 de octubre a las 12:00 se subirá a las tablas del Teatro Góngora la obra con la que adultos y niños superarán muchos de sus miedos infantiles. Quién dijo miedo habla sobre los temores que nos invaden entre los 6 y los 9 años. Las entradas cuestan 6 euros.

La compañía Atalaya revisa e interpreta en Elektra.25 el clásico de Sófocles. Embelesante, deslumbrante, con unos textos llenos de ritmo y envueltos en un tono emocional, cánticos étnicos y coreografías y escenografía brillantísimas sería la descripción de esta renovada versión de la Electra de Sófocles, Heiner, Mïller y Hoffmansthal con la que Atalaya triunfó hace ya 25 años y con la que consiguió el Premio al Mejor Espectáculo Andaluz. Atalaya ha querido recuperar la esencia de aquel montaje, introduciendo importantes cambios y aportaciones que potencien aún más su valor. ¿Cuándo? El sábado 19 de octubre a las 20:00 en el Gran Teatro. Aún quedan entradas, cuyos precios oscilan entre los 10 y los 24 euros.